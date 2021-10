La décision d’engagement de Volkswagen en Formule 1 est attendue en novembre

Le groupe Volkswagen pourrait appeler dès le mois prochain si Audi ou Porsche, ou les deux, pourraient entrer en Formule 1.

Cependant, tout dépend de la réglementation moteur 2026.

Les discussions se sont intensifiées ces derniers mois concernant les aspects critiques des nouvelles règles du groupe motopropulseur, les motoristes de F1 souhaitant commencer à travailler sur les nouveaux systèmes hybrides le plus tôt possible.

Une autre raison de vouloir que la réglementation soit décidée maintenant est l’intérêt de nouveaux entrants potentiels, tels que Porsche et Audi.

« Le groupe Volkswagen prendra bientôt la décision d’entrer en Formule 1 avec ses marques Audi et Porsche », rapporte F1-Insider.com.

« En novembre, il y aura une réunion du conseil de surveillance à Wolfsburg avec le thème de la Formule 1 à l’ordre du jour.

« Les initiés s’attendent à ce que les personnes responsables respectives obtiennent alors le feu vert pour un engagement dans la catégorie reine à partir de 2026. »

On pense qu’Audi et Porsche pourraient en fait se diriger vers la Formule 1 avec Porsche collaborant avec Red Bull et Audi s’associant à McLaren.

Les deux, même sous le couvert de noms différents, travailleraient en coopération avec la nouvelle division Powertrain de Red Bull, créant un nouveau moteur pour le championnat du monde de F1 2026.

Red Bull a cependant fait savoir qu’il souhaitait que sa division Powertrain soit autonome et indépendante, a déclaré Helmut Marko, conseiller en sport automobile de l’équipe : « Tout d’abord, nous voulons nous assurer que nous pouvons nous débrouiller seuls avec notre projet ambitieux. . «

Mais, a-t-il ajouté à propos de l’intérêt de VW, « lorsque des partenaires nous rejoignent, ils sont bien sûr les bienvenus. »

L’un des aspects clés de l’adhésion de Volkswagen à la Formule 1 est le MGU-H et son inclusion dans la prochaine génération de moteurs.

Après des mois de négociations, il a été rapporté que les motoristes actuels de la F1, Mercedes, Ferrari, Honda et Renault, sont prêts à y renoncer si, et seulement si, Audi et Porsche s’engagent sur le long terme.

La perte du MGU-H crée un déficit de puissance et bien qu’il ait été question d’introduire un MGU sur l’essieu avant pour combler la différence, il est dit que la Formule 1 mettra plutôt l’accent sur le MGU-K, lui donnant un rôle de style KERS.

Le carburant est un autre point de friction avec le sport qui veut s’orienter vers des carburants durables, qu’il s’agisse de biocarburants ou de carburants synthétiques.

L’année dernière, la F1 a déclaré dans un communiqué : « Au sommet de nos priorités pour la durabilité et notre sport se trouve l’élaboration d’une feuille de route pour le moteur à combustion interne qui répond aux objectifs environnementaux de nos partenaires automobiles et de la société.

« Bien que les voitures représentent un très faible pourcentage de notre empreinte carbone en tant que sport (0,7%), il est important que la partie la plus visuelle de notre sport soit durable et puisse avoir des avantages concrets.

« Nous pensons également qu’il n’y a pas de solution unique aux technologies de moteur du futur, mais un moteur hybride à carburant durable sera un moment important pour le sport et le secteur automobile. »