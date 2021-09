La décision des Houston Rockets avec l’avenir de John Wall

L’un des transferts les plus notoires de la saison passée en NBA a été celui qui a confirmé l’arrivée de John Wall aux Rockets de Houston. Après une ère intéressante dans les Wizards de Washington aussi en proie à de graves blessures, mais avec le sentiment qu’il est l’un des meneurs les plus charismatiques de toute la ligue, avec une qualité et une capacité spéciale.

Il est sans aucun doute l’un des talents les plus différents de la meilleure ligue de basket-ball de la planète, et les Houston Rockets l’ont déjà prouvé. Cependant, en pleine reconstruction de la franchise après le départ de James Harden, l’irrégularité palpable du joueur et sa tendance aux problèmes physiques auraient pu conduire la franchise texane à envisager la possibilité de se passer de ses services.

La décision finale

Cependant, comme l’a confirmé Shams Charania, il est de l’intention des Houston Rockets que John Wall continue de faire partie de la liste de Stephen Silas en tant que l’une des principales figures de l’équipe.

Des sources ont déclaré qu’il n’y avait aucun plan de rachat sur les deux ans et 91,7 millions de dollars restants sur le contrat de Wall – y compris une option de joueur de 47,4 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Histoire : https://t.co/oKzzdKR2zt https://t.co/dYQm533ZyF – Shams Charania (@ShamsCharania) 14 septembre 2021

En fait, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que les Rockets voulaient proposer un rachat au joueur pour économiser les plus de 90 millions de dollars qu’il lui restait de son contrat avec l’équipe texane.

On verra si avec la possibilité d’un transfert la mentalité des Houston Rockets change, mais pour l’instant la réalité est qu’aucune autre franchise ne s’est intéressée au meneur de jeu américain et John Wall compte comme le meneur de jeu d’une équipe qui, avec Jalen Green , tentera de revenir dans les plus brefs délais aux plus hauts niveaux de la Conférence Ouest.