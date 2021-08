La décision difficile de Stevie Nicks de Fleetwood Mac fait entendre les fans

in

Stevie Nicks a déclaré qu’elle ne se produirait pas pour le reste de 2021 alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter, ce qui a incité les fans de Fleetwood Mac à répondre dans ses commentaires. Nicks a publié une déclaration sur Twitter, affirmant qu’elle avait pris la décision difficile pour sa propre sécurité et celle de tous ceux qui se rendaient à des événements publics et à des festivals.

“Ce sont des moments difficiles avec des décisions difficiles qui doivent être prises”, a déclaré Nicks dans un communiqué publié en ligne. «Je veux que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé et l’augmentation des cas de Covid devrait nous préoccuper tous. Bien que je sois vacciné, à mon âge, je suis toujours extrêmement prudent et j’ai donc décidé de sauter les 5 représentations que j’avais prévues pour 2021.”

Elle a poursuivi, partageant que la décision était difficile à prendre en raison de son amour du spectacle. Cependant, elle reste déterminée à promouvoir des activités sûres alors que le monde continue de faire face à la pandémie de coronavirus. “Parce que chanter et jouer ont été toute ma vie, mon objectif principal est de rester en bonne santé afin de pouvoir continuer à chanter pendant la prochaine décennie ou plus”, conclut le communiqué. “Je suis dévasté et je sais que les fans sont déçus, mais nous nous tournerons vers un 2022 plus radieux.”

pic.twitter.com/mPbeGYaEdL – Stevie Nicks (@StevieNicks) 10 août 2021

Pour la plupart, Nicks a été félicité pour être “consciencieux” concernant le bien-être de ses fans.

C’est un artiste consciencieux. Lorsque vos fans comptent, vous prenez la meilleure décision pour eux ; et dans ce climat, choisir la santé plutôt que l’argent est toujours la bonne décision. Aime-moi un peu @StevieNicks https://t.co/rWSVmT0fxa – Isandra Gonzalez (@isag22) 11 août 2021

précédentsuivant

“Totalement compréhensible”, a écrit un fan. Ils ont ajouté qu’ils étaient optimistes quant au fait que 2022 offrira une plus grande chance de se rassembler en toute sécurité si davantage de personnes se faisaient vacciner.

Tout à fait compréhensible. J’ai 65 ans et bien que vacciné, je ressens le besoin d’être prudent et d’aider à protéger tout le monde. Espérons que 2022 sera à nouveau une grande année pour les concerts et le chant. – Melissa Mann (@Lissa_Mann) 10 août 2021

précédentsuivant

Quelque chose qu’un fan espère serait un concert en ligne avec Stevie Nicks et Lindsey. Bien qu’il soit peu probable que le couple se produise à nouveau ensemble, une diffusion en direct d’un concert en ligne pourrait être une solution possible pour ceux qui souhaitent entendre la star chanter.

Ce serait assez incroyable si Stevie & Lindsey finissaient par faire un mini-concert intime (oserais-je dire acoustique) en ligne si COVID devenait à nouveau complètement incontrôlable. pic.twitter.com/ixBdhDjZWx – greg.in.the.moment (@greginthemoment) 10 août 2021

précédentsuivant

Les fans, comme cet utilisateur, ont déclaré qu’ils préféraient que le chanteur reste en bonne santé à la maison car “nous ne rajeunissons pas”.

Oh .. Nous t’aimons. Je préférerais que tu restes en bonne santé, à la maison. Après tout, nous ne rajeunissons pas. – parfois Sherry (@badpuce) 10 août 2021

précédentsuivant

“Merci Stevie pour toute la bonne musique du passé et la bonne musique que vous aurez à l’avenir”, a déclaré quelqu’un.

Merci Stevie pour toute la bonne musique du passé et la bonne musique que vous aurez à l’avenir. Tout pour garder les fans et vous-même en sécurité est la bonne décision. Très déçu, pas de musique live de votre part cette année, mais bon, que diriez-vous d’un livestream ? – JustAnotherPoster (@another_poster) 11 août 2021

précédentsuivant

Nicks n’avait que cinq autres spectacles à son programme, ce qui, comme le dit cet utilisateur, l’aurait probablement maintenue “sur scène, loin de la foule, avec une exposition minimale”. Comme elle l’a dit, sa décision a été prise pour protéger ses fans et limiter l’exposition.

Je respecte sa décision. Stevie Nicks aurait été sur scène, loin de la foule, avec une exposition minimale. Il est clair qu’elle est plus préoccupée par les personnes qui assisteraient au concert. Pas de vaccins, pas de masque obligatoire, zone surpeuplée et éventuellement défoncée = risque plus élevé pour eux aussi. – Truthteller (@Truthte09804678) 11 août 2021

précédent