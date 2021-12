La décision du Cabinet sur les semi-conducteurs encouragera l’innovation ; booster la fabrication : PM Modi

Le Cabinet de l’Union a approuvé une augmentation de la politique de 76 000 crores de roupies pour l’écosystème de fabrication de semi-conducteurs et d’écrans dans le pays.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré mercredi que la décision du Cabinet sur les semi-conducteurs encouragera la recherche et l’innovation dans le secteur et stimulera également la fabrication, renforçant le programme « Aatmanirbhar Bharat ».

Le Cabinet de l’Union a approuvé une augmentation de la politique de Rs 76 000 crore pour l’écosystème de fabrication de semi-conducteurs et d’écrans dans le pays dans le but de positionner l’Inde comme une plaque tournante mondiale pour la production de haute technologie.

Lisez aussi: Le Cabinet approuve le programme PLI de Rs 76 000 crore pour la fabrication de semi-conducteurs

En annonçant la décision du Cabinet, le ministre des TI et des télécommunications, Ashwini Vaishnaw, a observé que l’électronique joue un rôle important dans la vie quotidienne et que les puces semi-conductrices en constituent une partie cruciale.

Modi a tweeté : « La décision du Cabinet d’aujourd’hui sur les semi-conducteurs encouragera la recherche et l’innovation dans le secteur. Cela stimulera également la fabrication et renforcera ainsi le rêve d’un Aatmanirbhar Bharat. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.