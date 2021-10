La décision du Centre d’étendre la juridiction de BSF ravive le Congrès contre le Congrès au Pendjab

Charanjit Singh Channi fait l’objet de critiques au sein du parti alors que la décision du ministère de l’Intérieur de l’Union intervient quelques jours après la réunion du premier avec le ministre de l’Intérieur Amit Shah.

La décision du Centre d’étendre la juridiction du BSF de 15 km à 50 km à l’intérieur de la frontière internationale le long de trois États frontaliers a conduit à de nouvelles querelles internes au sein du Congrès du Pendjab. Le ministre en chef Charanjit Singh Channi fait l’objet de critiques au sein du parti alors que la décision du ministère de l’Intérieur de l’Union intervient quelques jours après la réunion du premier avec le ministre de l’Intérieur Amit Shah.

Dans une notification au journal officiel publiée lundi, le ministère a annoncé qu’il modifiait une notification antérieure de 2014 sur la compétence du BSF pour exercer ses pouvoirs dans les États où il garde la frontière internationale.

Il a décrit la nouvelle juridiction comme « l’ensemble de la zone comprise dans les États de Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland et Meghalaya et les territoires de l’Union du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh et une grande partie de la zone comprise dans une ceinture de cinquante kilomètres dans les États du Gujarat, du Rajasthan, du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam, longeant les frontières de l’Inde ».

La décision autorise le BSF à procéder à des perquisitions, à arrêter des suspects et à effectuer des saisies jusqu’à une zone de 50 km à l’intérieur du territoire indien à partir de la frontière internationale. Auparavant, la BSF n’était habilitée à intervenir que jusqu’à 15 km à l’intérieur du Pendjab.

Après avoir été attaqué par son propre parti, Channi a fustigé la décision. « Je condamne fermement la décision unilatérale du gouvernement d’accorder des pouvoirs supplémentaires à BSF dans un rayon de 50 km le long des frontières internationales, ce qui constitue une attaque directe contre le fédéralisme. J’exhorte le ministre de l’Intérieur de l’Union @AmitShah à revenir immédiatement sur cette décision irrationnelle », a-t-il tweeté.

Cependant, l’ancien ministre en chef Amarinder Singh a exprimé son soutien à cette décision, déclarant : « La présence et les pouvoirs accrus de BSF ne feront que nous rendre plus forts. N’entraînons pas les forces armées centrales dans la politique.

Le vice-ministre en chef Sukhjinder Singh Randhawa a condamné la décision et a exhorté le Centre à la retirer. « J’exhorte le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur à retirer leur décision. Je ne comprends pas ce que pense le gouvernement. C’est une ingérence et une attaque contre nos droits », a-t-il déclaré aux journalistes.

Plus tard, dans un communiqué, Randhawa a critiqué le Centre pour un récent amendement à l’article 139 de la loi BSF, affirmant que cela équivalait à une « attaque contre le fédéralisme ». « Cette décision illogique était absolument contraire à l’esprit de la levée des forces de garde-frontières, qui sont tenues de se concentrer sur la frontière internationale et d’agir comme la première ligne de défense », a-t-il déclaré.

Le chef du Congrès a déclaré que la police n’est pas le rôle d’une force de garde-frontière, mais qu’elle affaiblira plutôt la capacité de la BSF à s’acquitter de son devoir principal de garder la frontière internationale.

Soulignant la nécessité d’une excellente coopération entre les agences centrales et étatiques, il a déclaré qu’une telle coordination doit être renforcée par le partage d’informations pour prendre des mesures rapides pour résister aux activités illégales. Il a ajouté que des opérations conjointes contre les drogues et les modules terroristes ont été menées avec succès par le BSF et la police du Pendjab dans le passé, et que des mécanismes de partage d’informations et de coordination sont déjà en place.

Il n’y a aucune raison justifiable de modifier unilatéralement les arrangements existants par le Centre, sauf pour affaiblir le gouvernement de l’État et l’esprit du fédéralisme, a déclaré Randhawa. La notification émise par le Centre, sans avoir obtenu l’assentiment du gouvernement de l’État, équivaut à un « empiétement » sur les pouvoirs des États, a-t-il déclaré.

En conférant des pouvoirs de policiers aux agents de la BSF sans consulter les États ni obtenir leur accord, le Centre « tente de déformer » la structure fédérale de la Constitution, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Amarinder Singh a déclaré que la question des forces armées centrales ne devrait pas être entraînée dans la politique. « Nos soldats sont tués au Cachemire. Nous voyons de plus en plus d’armes et de drogues être poussées par des terroristes soutenus par Pak au Pendjab. La présence et les pouvoirs accrus de BSF ne feront que nous rendre plus forts. N’entraînons pas les forces armées centrales dans la politique : capt_amarinder », lit-on dans un tweet de son conseiller média. «

Les considérations partisanes ne peuvent ni ne devraient dicter notre position sur les questions de sécurité nationale. Je l’avais dit au moment des grèves chirurgicales de 2016 et je le répète. Nous devons nous élever au-dessus de la politique lorsque la sécurité de l’Inde est en jeu, comme c’est le cas actuellement ‘: @capt_amarinder », lit-on dans un autre tweet.

Plus tôt, l’ancien chef du Congrès du Pendjab, Sunil Jakhar, a semblé attaquer le gouvernement de son propre parti sur cette question. « Attention à ce que vous demandez! @CHARANJITCHANNI a-t-il involontairement réussi à remettre la moitié du Pendjab au gouvernement central. 25 000 km² (sur un total de 50 000 km²) sont désormais placés sous la juridiction du BSF. La police du Pendjab est fustigée. Voulons-nous toujours plus d’autonomie aux États », a-t-il tweeté.

Attention à ce que vous demandez ! @CHARANJITCHANNI a-t-il involontairement réussi à remettre la moitié du Pendjab au gouvernement central. 25 000 km² (sur un total de 50 000 km²) sont désormais placés sous la juridiction du BSF. La police du Pendjab est fustigée. Voulons-nous toujours plus d’autonomie aux Etats ? https://t.co/JlGB7G0Pnj – Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) 13 octobre 2021

Cependant, Randhawa a déclaré que Channi n’avait ni soulevé la question avec le Centre ni demandé de renforcer la juridiction du BSF le long de la frontière internationale.

Pendant ce temps, le chef du Congrès Manish Tewari a demandé à Channi de s’opposer à cette décision. « La notification du MHA renforçant le mandat opérationnel de la BSF, de 15 à 50 km au Pendjab, au Bengale occidental et dans l’Assam, enfreint l’ordre public constitutionnel et les attributions policières des États. La moitié du Pendjab tombera désormais sous la juridiction du BSF @CHARANJITCHANNI doit s’y opposer », a-t-il écrit sur Twitter.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.