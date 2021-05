La décision du Centre enjoignant aux actionnaires de déclarer les stocks de légumineuses rattrape l’industrie sur le dos

Les prix du moong ont chuté de Rs 400 à Rs 500 par quintal et de Rs 800 par quintal de urad. Je ne comprends pas ce qui a dérangé le gouvernement », a-t-il déclaré.

La décision du Centre de demander à tous les actionnaires comme les meuniers, les négociants et les importateurs de déclarer les stocks de légumineuses a surpris l’industrie. Les négociants ont déclaré que les prix n’étaient pas si élevés par rapport au prix de soutien minimum (MSP) pour justifier une telle mesure.

Suresh Agrawal, président de l’Association All India Dal Millers (AIDMA), a déclaré qu’il n’y avait eu qu’une hausse de 5% du prix des légumineuses par rapport à la hausse de 10 à 15% des graines oléagineuses, et le gouvernement au lieu de se concentrer sur les graines oléagineuses, a décidé de prendre des mesures dans le domaine des légumineuses. Cette décision est susceptible de nuire aux petits commerçants et aux meuniers et pourrait provoquer la panique sur le marché, a-t-il déclaré.

Nitin Kalantri, un négociant en impulsions de Latur, a déclaré que déjà les prix du gramme vert sont inférieurs au MSP à 4 700 Rs par quintal à 4 850 Rs par quintal. «Tur se négocie entre 6 400 roupies par quintal et 6 500 roupies par quintal. Les prix du moong ont chuté de Rs 400 à Rs 500 par quintal et de Rs 800 par quintal de urad. Je ne comprends pas ce qui a dérangé le gouvernement », a-t-il déclaré.

Lundi, le ministère de la Consommation a examiné les mesures prises par les États / Territoires de l’Union (UT) pour la divulgation des stocks de légumineuses par des actionnaires comme les meuniers, les importateurs, les commerçants. Les participants à cette réunion ont observé que la flambée soudaine des prix des légumineuses pourrait être due à la thésaurisation des légumineuses par les actionnaires. En conséquence, le ministère a ordonné à tous les actionnaires comme les meuniers, les commerçants, les importateurs de déclarer les stocks. Les États / UT ont également été priés de surveiller les prix des légumineuses chaque semaine dans un format prescrit.

Au cours des dernières semaines, les prix du tur sur les marchés de détail ont dépassé 7000 Rs par quintal, soit 1000 Rs de plus que son MSP 2020-2021. Les prix d’Urad sont encore plus élevés, à environ 8 000 roupies par quintal. Le MSP 2020-21 pour urad est de 6000 Rs par quintal. Le prix du marché du moong est également proche de son MSP de 7 196 Rs le quintal.

Selon les représentants du gouvernement, les achats de tur par les agences d’État sont presque terminés et les agriculteurs n’ont pas beaucoup de stock tandis que la récolte d’urrad est également épuisée.

Nilesh Vira, directeur des céréales alimentaires, Navi Mumbai APMC, a déclaré que si le gouvernement était peut-être préoccupé par la hausse des prix des légumineuses, sur le terrain, il n’y a pas eu une telle poussée des prix. Vira a déclaré que la plupart des mandis sont fermés et que peu de marchés sont en cours.

«Le Maharashtra, le Gujarat, le Rajasthan et le Karnataka sont bloqués et la plupart de leurs mandis ne sont pas fermés. De plus, même la NAFED n’aurait que 10 lakh de tonne turque. Donc, cela peut être une mesure proactive de la part du gouvernement pour s’assurer que les prix n’augmentent pas davantage », at-il déclaré.

Il a estimé qu’un mouvement de cette nature enverra maintenant un signal qu’il y a une pénurie sur le marché et que les prix des légumineuses devraient augmenter de 10 à 15% au cours des prochains mois.

Jitu Bheda, président de la India Pulse and Grain Association (IPGA), a déclaré qu’il n’y avait de toute façon pas beaucoup d’actions sur le marché. De plus, les légumineuses importées sont exemptées des limites de stock. Bheda a déclaré qu’il ne prévoyait pas beaucoup d’impact, d’autant plus que les importations sont autorisées jusqu’en octobre-novembre et que la nouvelle récolte arrive en janvier.

Pour empêcher les prix de détail d’augmenter davantage, le gouvernement central a autorisé samedi l’importation gratuite de tur, urad et moong. Le déménagement, après un intervalle de trois ans, intervient des semaines avant le début des semis pour la saison kharif.

