La décision du chien de garde de la Fed Biden n’a pas enfreint la loi en arrêtant le financement du mur montre que les démocrates sont favorisés .

in

Un groupe de surveillance fédéral a déclaré que le président Biden n’avait pas enfreint les lois fédérales lorsqu’il a arrêté le financement du Congrès pour la construction du mur frontalier américano-mexicain – incitant deux républicains du Sénat à dire que la décision favorise injustement les démocrates.

L’avis juridique a été émis mardi par le Government Accountability Office, une agence d’audit et d’enquête du gouvernement fédéral, à la suite de la décision de Biden lors de son premier jour de mandat d’arrêter le financement rendu possible par l’ancien président Trump.

Le GAO a déclaré que le gel de l’argent de Biden était un “retard programmatique”, et non un arrêt illégal de l’argent du Congrès, selon Politico.

« Nous concluons que les retards dans l’obligation et les dépenses de [the Department of Homeland Security’s] les crédits sont des retards programmatiques, pas des saisies », indique le communiqué du bureau.

Le bureau a également conclu que les actions de Biden ne sont pas comparables à celles de Trump lorsqu’en 2019, il a gelé l’aide militaire à l’Ukraine, que le bureau a jugée illégale.

“Parce que le retard ici est précipité par des exigences légales, le retard se distingue de la retenue des fonds d’aide à la sécurité de l’Ukraine”, indique le communiqué.

Les sénateurs républicains Richard Shelby et Shelley Moore Capito ont déclaré mardi dans une déclaration conjointe que la décision du GAO favorisait les démocrates par rapport aux républicains, comparant ses décisions sur l’Ukraine de Trump et les actions du mur frontalier de Biden.

“La décision du GAO d’aujourd’hui indique clairement qu’il existe deux ensembles de règles lorsqu’il s’agit d’exécuter les fonds affectés par le Congrès”, lit-on dans leur déclaration. « Un pour les administrations démocrates et un pour les administrations républicaines. »

Lien source