La décision du gouvernement de Delhi de fermer les cinémas pourrait entraîner des dommages irréparables pour l’industrie cinématographique : MAI

En réponse à la décision du ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal de fermer les salles de cinéma au milieu du pic de cas de COVID-19 suite à l’émergence de la variante Omicron, Kamal Gianchandani, président de la Multiplex Association of India (MAI) a appelé mardi le gouvernement de l’État à reconsidérer l’ordre car cela pourrait entraîner un « dommage irréparable » pour l’industrie cinématographique indienne qui venait de commencer à se remettre des effets des blocages.

Gianchandani a plutôt suggéré d’autres méthodes pour contrer l’augmentation du nombre de cas en introduisant une » double exigence de vaccination » pour entrer dans les théâtres et en revenant à la restriction de 50 % du nombre de places assises.

Kejriwal a déclaré mardi une » alerte jaune » en vertu de laquelle les écoles, les collèges, les cinémas et les gymnases resteront fermés, les magasins vendant des articles non essentiels ouvriront sur une base impaire et paire, et les métros et les bus fonctionneront avec 50% des places assises capacité dans la ville.

Conformément à l’alerte « Niveau 1 » dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP), il y aurait un couvre-feu nocturne entre 22 heures et 5 heures du matin et les bureaux privés fonctionneraient avec une présence physique de 50 % du personnel, à l’exception des catégories essentielles.

« La décision du gouvernement de Delhi de fermer les cinémas à Delhi tout en appliquant l’alerte« jaune » du plan d’action de réponse graduée (GRAP) a causé une incertitude massive et pourrait entraîner des dommages irréparables pour l’industrie cinématographique indienne. La période depuis mars 2020 est indéniablement la période la plus difficile à laquelle les cinémas indiens ont été confrontés dans leur longue histoire », a déclaré Gianchandani dans un communiqué.

Le président de l’AMI a déclaré que le secteur des expositions avait adhéré aux protocoles de sécurité prescrits par le gouvernement et qu’aucune épidémie de Covid-19 dans le monde n’avait été attribuée à un cinéma.

« Après avoir été autorisés à rouvrir, les cinémas ont déjà démontré leur capacité à fonctionner en toute sécurité pour le public et les employés grâce à l’utilisation de systèmes de ventilation améliorés, d’une hygiène améliorée et d’autres protocoles de sécurité…

« Bien que nous comprenions parfaitement la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures préventives nécessaires, nous demandons que les cinémas bénéficient d’un traitement égal avec des industries et des institutions comparables », a-t-il ajouté.

Comme le Maharashtra, a déclaré Gianchandani, Delhi pourrait également émettre une règle selon laquelle seuls ceux qui sont complètement vaccinés seraient autorisés à entrer dans les théâtres.

« Au lieu de fermer les cinémas, nous exhortons le gouvernement de Delhi à envisager d’introduire une » double vaccination obligatoire « pour entrer dans les cinémas, comme c’est le cas dans certains des autres États (y compris le Maharashtra) », a-t-il déclaré.

« Alternativement, la restriction de 50 % du nombre de places assises peut être réintroduite dans les cinémas. Nous appelons le gouvernement à reconnaître la valeur sociale, culturelle et économique unique de l’industrie cinématographique indienne et à lui apporter le soutien dont elle a désespérément besoin pour survivre à cette période sans précédent », a-t-il ajouté.

Les salles de cinéma de Delhi ont été autorisées à rouvrir avec 50 % de places assises au cours de la dernière semaine de juillet, le gouvernement de l’État approuvant une occupation à 100 % à partir du 1er novembre.

Le MAI, qui représente plus de 11 chaînes de cinéma, exploitant plus de 500 multiplexes à travers le pays, avec environ 2 000 écrans et plus, est un groupe national d’exploitants de cinémas qui informe, éduque et défend le secteur de l’exploitation cinématographique.

Plus tôt dans la journée, les producteurs de « Jersey » ont déclaré mardi que la star de Shahid Kapoor avait encore été reportée au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus dans le pays et des inquiétudes concernant la variante Omicron.

La nouvelle du report du film pour la quatrième fois survient trois jours seulement avant sa sortie en salles dans tout le pays le 31 décembre.

Le drame sportif « 83 », sorti vendredi dernier, malgré des critiques élogieuses, a du mal à maintenir l’élan au box-office après le succès de « Sooryavanshi » le mois dernier, qui était un sursis bien nécessaire pour l’industrie de l’exposition au milieu de la pandémie .

Le réalisateur Kabir Khan, basé sur la victoire historique de l’Inde à la Coupe du monde de cricket de 1983 et dirigé par Ranveer Singh, a collecté 54,29 crores de roupies en quatre jours depuis sa sortie en Inde.

Le drame d’action policier de Rohit Shetty « Sooryavanshi », avec Akshay Kumar, sorti pendant le week-end de Diwali et a connu un accueil écrasant au box-office national en frappant Rs 196 crore net.

La prochaine sortie en salles est le magnum opus « RRR » de SS Rajamouli, avec Ram Charan et Jr NTR, le 7 janvier.

