La décision du gouvernement de restreindre les flux de fonds étrangers affecte le travail humanitaire crucial : Oxfam Inde

Oxfam Inde a déclaré que la décision du gouvernement de refuser le renouvellement de l’enregistrement de la Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) affecterait gravement le travail humanitaire et social crucial en cours de l’organisation dans 16 États du pays. Cela comprend la mise en place d’usines d’oxygène, la fourniture d’équipements médicaux et de diagnostic vitaux tels que des bouteilles d’oxygène et des ventilateurs et la livraison de nourriture aux communautés les plus vulnérables pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon la liste publiée par le ministère de l’Intérieur (MHA), la demande de renouvellement de l’enregistrement FCRA d’Oxfam Inde a été refusée, ce qui signifie que l’organisation ne pourrait plus recevoir de fonds étrangers pour aucun de ses travaux en Inde à partir du 1er janvier 2022. Oxfam India Trust, Jamia Millia Islamia et la Tuberculosis Association of India figuraient parmi les principales ONG dont les enregistrements sont devenus nuls samedi.

« Oxfam Inde travaille dans l’intérêt public avec le gouvernement, les communautés et les travailleurs de première ligne du pays depuis des décennies maintenant. La décision du MHA de refuser le renouvellement de l’enregistrement FCRA entravera gravement ces collaborations qui soulageaient ceux qui en avaient le plus besoin en temps de crise », a déclaré Amitabh Behar, PDG d’Oxfam Inde.

