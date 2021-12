Peu de pays, dont les États-Unis, ont commencé à vacciner les enfants il y a quatre ou cinq mois. Les données de ces pays devraient être analysées avant d’initier la vaccination contre le Covid pour les enfants, a-t-il déclaré.

Dimanche, un épidémiologiste principal de l’AIIMS qui est l’investigateur principal des essais sur Covaxin pour adultes et enfants à l’institut a qualifié la décision du Centre de vacciner les enfants contre Covid de « non scientifique » et a déclaré qu’elle n’apporterait aucun avantage supplémentaire.

Le Dr Sanjay K Rai, qui est également président de l’Association indienne de santé publique, a déclaré qu’avant de mettre en œuvre la décision, les données des pays qui ont déjà commencé à vacciner les enfants devraient être analysées.

Dans un discours à la nation samedi soir, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 15 à 18 ans commencera à partir du 3 janvier.

Cela réduira les inquiétudes des enfants qui fréquentent les écoles et les collèges et de leurs parents, et renforcera la lutte contre la pandémie, a-t-il déclaré, ajoutant que cette décision devrait également contribuer à la normalisation de l’enseignement dans les écoles.

«Je suis un grand fan de PM Modi pour son service désintéressé à la nation et pour avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Mais je suis complètement déçu de sa décision non scientifique sur la vaccination des enfants », a déclaré Rai dans un tweet taguant le bureau du Premier ministre.

Élaborant son point de vue, Rai a déclaré qu’il devrait y avoir un objectif clair pour toute intervention. L’objectif est soit de prévenir l’infection par le coronavirus, soit la gravité ou la mort.

«Mais selon toutes nos connaissances sur les vaccins, ils sont incapables de réduire considérablement l’infection. Dans certains pays, les gens sont infectés même après avoir reçu des injections de rappel.

« De plus, 50 000 infections par percée sont signalées par jour au Royaume-Uni. Cela prouve donc que la vaccination ne prévient pas l’infection par le coronavirus, mais que les vaccins sont efficaces pour prévenir la gravité et la mort », a déclaré Rai à PTI.

Il a déclaré que la mortalité due au COVID-19 dans les populations sensibles est d’environ 1,5%, ce qui signifie 15 000 décès par million d’habitants.

« Grâce à la vaccination, nous pouvons éviter 80 à 90 % de ces décès, ce qui signifie que 13 000 à 14 000 décès par million (population) peuvent être évités », a-t-il ajouté.

Les événements indésirables graves après la vaccination se situent entre 10 et 15 par million d’habitants, a déclaré Rai.

« Donc, si vous faites l’analyse des risques et des avantages chez les adultes, c’est un énorme avantage », a-t-il déclaré.

Dans le cas des enfants, a-t-il dit, la gravité de l’infection est très faible et selon les données disponibles dans le domaine public, seuls deux décès par million d’habitants ont été signalés.

« Dans cette section (enfants), 15 000 (personnes) ne meurent pas et en gardant à l’esprit les effets indésirables également, si vous effectuez l’analyse des risques et des avantages, alors le risque est supérieur aux avantages sur la base des données disponibles », a expliqué Rai. .

« Les deux objectifs ne sont pas atteints en initiant la vaccination chez les enfants », a-t-il déclaré.

Peu de pays, dont les États-Unis, ont commencé à vacciner les enfants il y a quatre ou cinq mois. Les données de ces pays devraient être analysées avant d’initier la vaccination contre le Covid pour les enfants, a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.