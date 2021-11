La décision du pilote Alfa Romeo attendue après le GP du Brésil

Alfa Romeo s’attend à décider qui sera son deuxième pilote l’année prochaine après le Grand Prix du Brésil.

Qui sera le coéquipier de Valtteri Bottas la saison prochaine est le seul point d’interrogation restant sur la grille 2022, toutes les autres équipes finalisant déjà leurs formations.

Un certain nombre de conducteurs ont été liés au siège actuellement occupé par Antonio Giovinazzi, dont le pilote IndyCar Colton Herta et le junior alpin Guanyu Zhou.

Avec l’effondrement des plans de rachat d’Andretti, Herta ne semble plus être un candidat, ce qui signifie que Zhou est désormais clairement le favori.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a déclaré qu’aucune décision finale n’avait encore été prise et s’attend à ce que cela se produise après le week-end de course du Grand Prix du Brésil.

« Maintenant, nous sommes un peu moins sous les projecteurs pour d’autres raisons, nous prendrons une décision dans les prochains jours, probablement après le Brésil », a-t-il déclaré aux journalistes au Mexique.

« Nous devons rester calmes avec cela, ce n’est pas facile, nous prendrons la décision bientôt et vous [the press] sera informé dès que la décision sera prise.

Jusqu’à ce que son équipe prenne une décision, Giovinazzi ne saura pas ce qu’il va faire la saison prochaine, et l’Italien a admis que « ce n’est pas facile » de jouer alors que c’est le cas.

Vasseur reconnaît qu’il subit beaucoup de pression alors qu’il pilote pour son avenir, mais pas plus que n’importe quel autre pilote sur la grille.

« C’est sûr qu’il y a de la pression mais tout le monde est sous pression dans le paddock, des mécaniciens aux ingénieurs en passant par les pilotes », a-t-il ajouté.

« [Max] Verstappen et [Lewis] Hamilton a une pression énorme sur ses épaules et c’est notre affaire, nous devons composer avec [pressure]. «

Roger Benoit de Blick a rapporté que ce n’était qu’une « question de temps » avant que la sortie de Giovinazzi ne soit annoncée, déclarant que le dernier clou dans le cercueil ignorait les ordres de l’équipe au Grand Prix de Turquie.

Il a terminé cette course en 11e place devant son coéquipier Kimi raikkonen après ne pas avoir laissé passer le Finlandais, et l’équipe a déclaré par la suite que sa désobéissance leur avait coûté une P10 et le point que cela leur rapporterait.