La décision du prince Harry à Hollywood a déclenché la jubilation aux États-Unis : “Nous avons gagné la révolution !” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ne regrettent pas d’avoir quitté la famille royale, selon un livre mis à jour. Le couple a créé de manière controversée une nouvelle vie en Californie, après avoir pris du recul en tant que membres de la famille royale l’année dernière. Dans des extraits du livre d’Omid Scobie Carolyn Durand “Finding Freedom”, qui est publié dans le magazine PEOPLE de cette semaine, il est affirmé: “Aussi difficiles que ces dernières années aient été, des sources proches des Sussex disent que ni Harry ni Meghan n’ont de regrets à propos de la décisions qu’ils ont prises.

“Ce qui a commencé comme une romance de conte de fées est devenu une histoire qui a réinventé le genre – une femme indépendante et autodidacte jouant un rôle égal aux côtés de son chevalier.”

Une question qui pesait sur le déménagement des Sussex aux États-Unis était de savoir comment le pays les recevrait.

La rédactrice culturelle pour la section d’opinion de NBC News, Patricia Grisafi, a écrit en septembre 2020 que Harry et Meghan avaient opté pour le style de vie américain dans un article intitulé: “L’accord Harry et Meghan Netflix prouve qu’Hollywood et l’Amérique ont gagné la révolution.”

Mme Grisafi a ajouté: “Des centaines d’années après que les révolutionnaires ont plaidé en faveur de la suprématie du système américain et des décennies après qu’Hollywood a commencé à rayonner son influence plus loin et plus large que l’Empire britannique, le duc et la duchesse de Sussex ont échangé leur vie au Royaume-Uni. famille royale pour un accord pluriannuel avec Netflix.

“Le couple écrit un nouveau chapitre dans la vieille histoire américaine de réinvention et d’autodétermination en annonçant qu’ils rejettent la monarchie britannique pour l’étoffe des rêves américains.”

L’écrivain a également déclaré que, alors que Meghan subissait de nombreuses critiques au Royaume-Uni, la duchesse de Sussex “avait le dernier mot” alors qu’elle se lançait dans une vie plus indépendante.

LIRE LA SUITE: Piers Morgan moqué: Meghan “vivre dans votre tête sans loyer”

Archewell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l’histoire.

La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu’elle était “ravi qu’Archewell Productions … vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire”.

Dans le cadre de leur accord avec Netflix, le couple prévoyait de réaliser des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des émissions pour enfants.