La décision du « Squid Game » pour les saisons 2 et 3 est attendue prochainement

Le cerveau de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, est déjà en pourparlers avec Netflix au sujet d’une troisième saison, avant même qu’une deuxième saison ne soit confirmée. L’émission a été un énorme succès dans les jours qui ont suivi son lancement international en septembre, et Hwang a fait allusion à une deuxième saison auparavant. Dans une nouvelle interview avec le diffuseur coréen KBS, le scénariste, réalisateur et créateur a évoqué pour la première fois la possibilité d’une troisième saison.

« Je suis en pourparlers avec Netflix pour la saison 2 ainsi que la saison 3 », a déclaré mardi Hwang, rapporte l’agence de presse Yonhap. « Nous arriverons bientôt à une conclusion. » La prochaine saison se concentrera sur Seong Gi-hun, le vainqueur final de la première saison joué par Lee Jung-jae.

Lors d’une projection pour célébrer le spectacle à Los Angeles en novembre, Hwang a déclaré à l’Associated Press qu’il y avait eu « tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison » qu’il se sent presque obligé d’en faire une. « Mais je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement en train de planifier », avait-il déclaré à l’époque. « Je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se passer. Alors je te promets ceci, Gi-hun reviendra. Il fera quelque chose pour le monde. »

Hwang a des idées sur l’endroit où Gi-hun ira dans la saison 2. Lors d’un panel virtuel de Screen Actors Guild avec Entertainment Weekly plus tôt ce mois-ci, Hwang a déclaré que Gi-hun serait soumis à des tests plus difficiles qui le forceraient à s’appuyer sur le sanglant et expériences traumatisantes qu’il a eues dans la saison 1. Si Gi-hun ne fait pas attention, il pourrait devenir un méchant, comme Front Man de Lee Byung-hun, un ancien vainqueur des Squid Games qui a supervisé les jeux cruels. « Certains finissent par devenir des Jedi et d’autres par Dark Vador, n’est-ce pas? Je pense que Gi-hun passera peut-être par un certain point critique où il sera également mis à l’épreuve », a taquiné Hwang.

Squid Game Season 1 est sorti le 17 septembre et est devenu la série la plus regardée de Netflix, battant Bridgerton. C’était l’émission la plus regardée dans 94 pays et a atteint 1,65 milliard d’heures d’écoute au cours de son premier mois. La première saison ne compte que neuf épisodes, il est donc facile de comprendre pourquoi Netflix en voudrait plus.

La série est centrée sur un groupe de personnes en grande difficulté financière qui sont invitées à jouer à des jeux d’enfants mortels pour courir la chance de gagner 45,6 milliards de yens (environ 38 millions de dollars). Ils apprennent bientôt que perdre les jeux signifie une mort certaine, et la mort d’autres joueurs ajoute 100 millions de yens au prix. La distribution principale comprend également Park Hae-soo, Wi Ha-joon, HoYeon Jung, O Yeong-su, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi et Kim Joo-ryoung.