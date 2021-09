La décision Epic vs Apple oblige Apple à autoriser les achats par des tiers dans les 90 jours

Aujourd’hui, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a rendu une décision dans l’affaire Epic Games vs Apple, qui, tout en favorisant Apple dans neuf chefs d’accusation sur dix, a remporté une victoire pour les développeurs utilisant la plate-forme de l’entreprise.

La décision en faveur des développeurs indique qu’Apple devra ouvrir des options de paiement pour les vendeurs de logiciels sur l’App Store. Cela signifie qu’Apple ne peut plus empêcher les développeurs d’utiliser des options d’achat direct dans leurs applications (merci, Ars Technica).

Apple ne peut pas non plus empêcher les créateurs d’applications de communiquer avec les clients concernant les achats d’applications, par exemple via une newsletter par e-mail. Le juge a donné à Apple 90 jours à compter d’aujourd’hui, le 10 septembre, pour se conformer à la décision, ce qui signifie qu’il a jusqu’en décembre pour apporter les modifications.

En ce qui concerne un autre chef d’accusation porté contre Apple par Epic, le juge s’est prononcé contre l’allégation de comportement antitrust de la part d’Apple. Selon la décision, l’App Store n’enfreint aucune loi antitrust.

L’une des principales plaintes d’Epic contre Apple et son App Store était que la société avait le monopole des options de paiement et accusait également Apple de rupture de contrat.

Le tribunal a conclu qu’Apple n’était pas en rupture de contrat, et maintenant Epic doit payer des dommages-intérêts à Apple qui compensent la réduction de 30 % des achats intégrés Fortnite qui auraient été payés à Apple lorsqu’Epic a inséré son propre modèle de paiement pour trois mois en 2020. Fondamentalement, Epic doit maintenant à Apple 3,65 millions de dollars, plus des dommages-intérêts.

Epic pourrait faire appel de la décision à son encontre, mais la société n’a pas encore déclaré – au moment de la publication – si elle le fera ou non.

La décision a également révélé qu’Apple était justifié de supprimer Fortnite de l’App Store, et s’il le juge opportun, Apple peut garder les jeux développés par Epic Games hors de son magasin de manière permanente.

En réponse à la décision, Tim Sweeney d’Epic a déclaré que la décision “n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs”, car Epic se bat pour “une concurrence équitable entre les méthodes de paiement in-app et les magasins d’applications pour un milliard de consommateurs”.

“Fortnite reviendra sur l’App Store iOS quand et où Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple, en répercutant les économies réalisées sur les consommateurs”, a déclaré Sweeney. “Comme la tentative d’Apple de riposter contre tous les clients d’Unreal Engine, leur refus de restaurer le compte de développeur Fortnite d’Epic est vindicatif et absurde. Nous nous battons contre Apple pour leurs conditions iOS, mais cette interdiction bloque également Fortnite de Mac. Personne ne se dispute à propos de Mac. ”

« Mac est une plate-forme ouverte hautement sécurisée, comme iOS devrait l’être. Les utilisateurs de Mac sont libres d’installer des logiciels provenant de sources tierces telles que Steam et Epic Games Store, comme devraient l’être les utilisateurs d’iOS. Apple tenant les utilisateurs de Mac en otage d’un différend iOS est insignifiant et ridicule.”

Il a également mentionné comment Apple ne laissera pas Epic ramener Fortnite sur l’App Store de Corée du Sud en raison de la nouvelle législation du pays qui obligera des plates-formes comme Apple et Google à autoriser des systèmes IAP alternatifs (merci, The Verge).

Sweeney a déclaré qu’Epic avait demandé à Apple de rétablir son compte de développeur Fortnite afin qu’il puisse lancer le jeu en Corée du Sud.

Vous pouvez lire l’intégralité de la décision de 185 pages ici si vous vous en sentez capable.