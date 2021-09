La décision Epic vs Apple révélée: Apple doit autoriser les développeurs de l’App Store à rediriger les utilisateurs vers d’autres systèmes de paiement

Un peu plus de trois mois après la conclusion du procès, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rendu sa décision dans l’affaire Apple vs Epic Games. Le juge Rogers a émis une injonction permanente disant qu’Apple ne peut plus interdire aux développeurs de diriger les utilisateurs vers des options de paiement tierces.

La décision du juge Rogers intervient après qu’Apple a déjà annoncé une poignée de changements dans l’App Store au cours de la semaine dernière, notamment en permettant aux développeurs d’applications « Reader » de se connecter à un site Web pour la gestion des comptes. Ces changements en eux-mêmes ne suffisent cependant pas à satisfaire la nouvelle décision du juge Rogers.

La décision se lit comme suit :

Apple Inc. et ses dirigeants, agents, préposés, employés et toute personne en concert ou en participation active avec eux (« Apple »), sont par la présente en permanence interdits et enjoints d’interdire aux développeurs (i) d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées , des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés et (ii) la communication avec les clients via des points de contact obtenus volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.

La décision selon laquelle les restrictions anti-direction d’Apple sont anticoncurrentielles n’est pas nécessairement une surprise, car c’est quelque chose sur lequel le juge Rogers s’est fortement concentré pendant le procès. Cela fait référence aux directives d’Apple selon lesquelles les développeurs d’État ne sont pas autorisés à « inciter » les clients à effectuer des achats numériques en dehors de l’App Store. Au cours du procès, le juge Rogers a spécifiquement fait référence à une affaire de carte de crédit anti-direction qui avait déjà été portée devant la Cour suprême des États-Unis.

Epic pour payer Apple

Le juge Rogers a statué en faveur d’Apple dans l’affirmation de la société selon laquelle Epic avait violé son contrat App Store en contournant Apple pour ajouter une option de paiement direct à Fortnite pour iOS.

Sur la demande reconventionnelle, en faveur d’Apple sur la demande reconventionnelle pour rupture de contrat. Epic Games paiera (1) des dommages et intérêts d’un montant égal à (i) 30 % des 12 167 719 $ de revenus d’Epic Games collectés auprès des utilisateurs de l’application Fortnite sur iOS via le paiement direct Epic entre août et octobre 2020, plus (ii) 30 % de ces revenus Epic Games perçus du 1er novembre 2020 jusqu’à la date du jugement, et les intérêts conformément à la loi.

