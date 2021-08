La décision étonnante et radicale de la Cour suprême en matière d’immigration, a expliqué

La Cour suprême a rendu mardi soir une ordonnance qui n’a aucun sens.

On ne sait pas du tout ce que l’administration Biden est censée faire pour se conformer à la décision de la Cour dans Biden c. Texas. Cette décision suggère que le Department of Homeland Security a commis une violation de la loi lorsqu’il a abrogé une politique d’immigration de l’ère Trump, mais elle n’identifie pas quelle est cette violation. Et cela oblige l’administration à s’engager dans des négociations sensibles avec au moins un gouvernement étranger sans préciser ce qu’elle doit garantir dans ces négociations.

L’un des principes les plus fondamentaux des décisions des tribunaux concernant la politique étrangère est que les juges devraient être extrêmement réticents à se mêler des affaires étrangères. La décision au Texas défie ce principe, refaisant fondamentalement l’équilibre des pouvoirs entre les juges et les élus dans le processus.

Le problème central au Texas est la décision de l’administration Biden de mettre fin à la politique de « rester au Mexique » de l’ancien président Donald Trump, qui obligeait de nombreux demandeurs d’asile arrivant à la frontière sud des États-Unis à rester au Mexique en attendant une audience sur leur demande d’asile. Bien que la politique ait été officiellement terminée sous Biden, elle n’est plus en vigueur depuis mars 2020, lorsque le gouvernement fédéral a imposé des restrictions accrues aux passages frontaliers en raison de Covid-19.

Néanmoins, un juge nommé par Trump, Matthew Kacsmaryk, a ordonné à l’administration Biden de rétablir la politique, et il a donné à l’administration exactement une semaine pour le faire. L’ordonnance de la Cour suprême exige effectivement que l’administration se conforme à l’ordonnance de Kacsmaryk, du moins pour l’instant, avec une modification vague et déroutante.

Techniquement, cette affaire est toujours en appel. L’administration Biden a demandé une suspension de l’ordonnance de Kacsmaryk pendant que son appel est en instance. Mais l’administration est désormais dans l’obligation immédiate de se conformer à cet ordre.

Et la décision de la Cour suprême de refuser la suspension est de très mauvais augure pour le résultat final de cet appel. La Cour n’a pas divulgué le vote de chaque juge, mais les juges libéraux Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan ont révélé leur dissidence.

L’administration Biden ne peut pas savoir comment se conformer à cet ordre

L’opinion de Kacsmaryk, il faut le noter, était complètement fausse. Il a effectivement affirmé qu’une loi de 1996 obligeait le gouvernement fédéral à mettre en œuvre de manière permanente la politique de rester au Mexique. Cette politique n’existait même pas avant 2019, donc le résultat de l’opinion de Kacsmaryk est que le gouvernement a violé la loi pendant près d’un quart de siècle et personne ne l’a remarqué.

La Cour suprême ne va pas aussi loin. Au lieu de cela, cela suggère que l’administration Biden n’a pas expliqué de manière adéquate pourquoi elle a choisi de mettre fin à la politique Rester au Mexique. En théorie, c’est un problème soluble. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pourrait se conformer à la décision de la Cour suprême en publiant une nouvelle note fournissant une explication plus étoffée.

Sauf que la Cour suprême n’indique même pas pourquoi elle a jugé l’explication initiale de l’administration Biden insuffisante. Voici le texte intégral de l’ordonnance de la Cour :

Et donc, sans explication sur la façon dont elle pourrait se conformer à la compréhension de la loi par les juges conservateurs, l’administration se retrouve avec deux choix intenables. La première est qu’il peut essayer de deviner ce que les juges veulent exactement qu’ils disent dans une nouvelle note expliquant sa politique. La seconde est de faire ce qui pourrait être un effort vain pour rétablir la politique de Trump.

Il va sans dire que le Mexique est susceptible d’avoir des opinions bien arrêtées sur ce brusque changement de politique. La politique initiale de Rester au Mexique n’a été mise en place qu’après que les États-Unis aient obtenu la coopération du Mexique, et il est peu probable que les États-Unis puissent réimplémenter avec succès cette politique sans la permission du Mexique.

Ainsi, l’un des résultats de l’ordonnance de la Cour suprême est que l’administration doit maintenant s’adresser, chapeau en main, au gouvernement mexicain et le supplier de coopérer à nouveau.

Pendant des décennies, la Cour suprême a averti le pouvoir judiciaire d’éviter « toute ingérence judiciaire injustifiée dans la conduite de la politique étrangère ». Les juges, a expliqué la Cour dans Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co. (2013), devraient être « particulièrement prudents et ne pas empiéter sur le pouvoir discrétionnaire des pouvoirs législatif et exécutif dans la gestion des affaires étrangères ».

Apparemment, tout est perdu maintenant : à moins que l’administration Biden ne puisse déterminer ce qu’elle doit mettre dans une nouvelle note expliquant sa politique, elle doit rouvrir les négociations diplomatiques avec le Mexique (et éventuellement avec les pays d’Amérique centrale dont les citoyens demandent l’asile aux États-Unis États) afin de rétablir une politique avec laquelle il n’est pas d’accord et qui, selon les termes de Mayorkas, laissera un nombre incalculable d’immigrants sans « accès stable au logement, aux revenus et à la sécurité ».

Le seul facteur atténuant est que la Cour a également laissé en place une décision de la cour d’appel estimant que l’administration ne violera pas l’ordonnance du tribunal à son encontre tant qu’elle essaiera de «bonne foi» de rétablir la politique de l’ère Trump. Mais cette exigence de « bonne foi » soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Comme la Cour l’a statué dans Schmidt c. Lessard (1974), parce qu’« une injonction interdit une conduite sous la menace d’une sanction judiciaire, l’équité fondamentale exige que les personnes enjointes reçoivent un avis explicite de la conduite précise qui est interdite ». Mais l’ordonnance du tribunal contre l’administration Biden ne fournit pas un tel avis.

Supposons, par exemple, que le Mexique accepte de travailler avec les États-Unis pour rétablir la politique de Trump, mais seulement si les États-Unis acceptent de restituer l’intégralité de leur approvisionnement en vaccins Covid. Ou seulement si les États-Unis acceptent de débourser plus d’un billion de dollars. Ou seulement si les États-Unis acceptent d’exécuter un résident américain méprisé par le gouvernement mexicain.

Si l’administration Biden refuse de telles demandes, a-t-elle agi de bonne foi ? Qui sait? La Cour ne nous l’a pas dit. Et le juge Kacsmaryk a désormais le pouvoir d’outrager l’administration Biden s’il détermine qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.

La décision bouleverse l’équilibre des pouvoirs entre les branches élues et le pouvoir judiciaire. Il donne à un juge de droite un pouvoir extraordinaire pour superviser des négociations diplomatiques sensibles. Et cela oblige très probablement l’administration à ouvrir des négociations avec le Mexique, alors que le gouvernement mexicain sait très bien que l’administration ne peut pas se retirer de ces négociations sans risquer une ordonnance d’outrage.

Avec cette ordonnance, les juges nommés par les républicains revendiquent le pouvoir de microgérer la politique étrangère des États-Unis – et ne se sentent même pas obligés de s’expliquer.