La décision « étrange » du contrôle de course sur les voitures doublées a failli me coûter le podium – Sainz – .

Carlos Sainz Jnr était l’un des nombreux pilotes qui ont été perplexes face à la procédure de non-retour de la voiture de sécurité vers la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le pilote Ferrari a déclaré que la décision de la direction de course de n’autoriser que cinq des huit voitures doublées à reprendre le tour de tête mettait sa troisième place en danger par rapport aux voitures derrière. Il a franchi la ligne avec les AlphaTauris de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly à une seconde et demie de lui.

Sainz est monté sur le podium après que Red Bull ait abandonné Sergio Perez avec trois tours à faire, pendant la période de Safety Car qui s’est terminée dans l’avant-dernier tour.

Peu de temps avant la reprise de la course, le contrôle de course a demandé aux pilotes doublés entre le leader Lewis Hamilton et Max Verstappen de dépasser la voiture de sécurité. Cependant, ceux entre Verstappen et Sainz – Daniel Ricciardo de McLaren et Lance Stroll d’Aston Martin – ont dû rester en formation.

Cela signifiait que Sainz avait repris la course avec deux voitures doublées devant lui et Valtteri Bottas remplissant ses rétroviseurs.

« C’était certainement une situation très étrange pour moi car je me battais pour un podium avec Valtteri et quelques AlphaTauris derrière avec un pneu médium alors que j’étais sur un disque très utilisé », a déclaré Sainz.

Rapport: les coureurs du milieu de terrain de F1 sont restés «sans voix» et confus par un redémarrage tardif controversé«Au début, on m’a dit qu’ils n’allaient pas être autorisés à se délaper eux-mêmes, les gens devant moi. Et puis il a été décidé de se détacher. Et certains se sont défaits, mais il y avait toujours une Aston Martin et la McLaren de Ricciardo entre les deux leaders et moi-même.

« Ça, je ne l’ai jamais eu auparavant, devoir recommencer la course avec ces deux gars devant moi tout en se battant pour la P3. »

L’un des deux pilotes devant Sainz s’écarte rapidement. Des drapeaux bleus ont été agités au début du deuxième secteur, après que les deux voitures devant aient créé un petit écart avec Sainz, et Stroll a donc considérablement ralenti pour permettre à Sainz, puis aux pilotes Bottas et AlphaTauri de passer.

Ricciardo, quant à lui, a poursuivi les deux leaders, franchissant la ligne 1,3 seconde après Lewis Hamilton pour terminer 12e, un tour plus loin. Plus d’une minute plus tard, les pilotes avec lesquels il était aux prises plus tôt pour une arrivée dans les points ont franchi le drapeau à damier, ayant été autorisés à déboucler eux-mêmes le tour précédent.

« Je pense que c’était étrange, et peut-être quelque chose à regarder parce que c’était juste très étrange à voir et cela m’a presque coûté mon podium, pour être honnête », a conclu Sainz.

