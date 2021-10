La décision finale avec Loris Karius

31/10/2021 à 11:44 CET

Liverpool a déjà pris la décision finale concernant l’avenir de Loris Karius au sein du club anglais. Après plus de trois ans de sa dernière apparition avec l’équipe « rouge », Liverpool a décidé que le gardien allemand serait libéré en janvier. Karius Le contrat se termine à la fin de cette saison mais il pourra décider de son avenir bien plus tôt. Dès le prochain avantage de transfert, le club anglais permettra Loris Karius partir pour un autre club où il pourra jouer des minutes et relancer sa carrière sportive.

Le gardien allemand de 28 ans n’a plus joué avec l’élastique de Liverpool depuis sa performance mémorable en finale de la Ligue des champions 2018 contre le Real Madrid, lorsque deux de ses erreurs ont causé les buts de Karim Benzema et Gareth Bale. Bien sûr, la vérité est qu’après de nombreuses années, les erreurs qu’il a commises cette nuit fatidique ont été attribuées à une commotion cérébrale subie lors d’un accident avec Sergio Ramos, qui ce soir-là a également eu une performance « critique » avec Mohamed salah.

Après cette nuit Karius a été remplacé par Alisson. Après trois ans de sécheresse de minutes, sa situation est revenue au point après la semaine dernière, il n’était pas sur le banc lors du match de Coupe Carabao où les premier et deuxième gardiens de l’équipe n’étaient pas, Alisson et Caoimhin Kelleher.