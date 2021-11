la décision qui prouve sa relation avec Irene Urdangarin

Nouvelles connexes

Victoria Federica (21 ans) fait la une de la presse nationale depuis des mois. La fille du Infante Elena (57), avec son frère, Froilan (23), est la figure au patronyme Bourbon le plus médiatique de la saga aujourd’hui -au moins pour des questions autres que les tâches des membres de l’institution monarchique-. L’été dernier, les descendants de Jaime de Marichalar (58) ont joué controversé sonné pour son comportement imprudent au volant dans les rues de Marbella. Elle est également devenue virale sur TIC Tac grâce à une vidéo partagée par Omar Montes (33) dans lequel ils sont apparus dansant leur dernier hit.

La dernière nouvelle qui a pointé du doigt Victoria fait référence à un prétendu geste qu’elle aurait fait pour s’installer dans la maison de son petit-ami, le DJ Jorge Barcenas (22), pour laquelle ils paieraient 5 000 euros par mois. L’information à cet égard est confuse et l’environnement de la jeune femme l’a démentie. Pourtant, une fois de plus, la nièce des Kings a été vue faire la une des médias. Peut-être en réponse à la curiosité que l’on a pour sa vie, La jeune femme a décidé de s’avancer et d’ouvrir son Instagram le plus personnel, qui jusqu’à présent restait fermé en mode privé.

Victoria Federica avec son petit ami, Jorge Bárcenas, sur une photo partagée sur son Instagram. RRSS

La jeune femme a deux profils sur Instagram. L’un d’eux avec près de 7 000 followers sur lequel il a à peine publié deux photos, mais où il a fait plusieurs live. C’est le compte qu’il a toujours gardé ouvert pour tout le monde. Mais d’autre part, chérit un autre profil, qui a toujours été le plus intime, et celui qui était verrouillé jusqu’à présent. Il ne compte que 2 000 abonnés, tous membres de la famille, amis et connaissances.

Dans ce compte, il n’a d’ailleurs rien à cacher, car il ne montre que huit publications partagées depuis janvier 2020. Malgré la faible activité du royal, vous pouvez voir qui ils sont. les gens dont elle se vante au monde : son petit ami et ses amis. La moitié des posts de la jeune femme posent avec son partenaire et lui dédient des messages d’amour.

Mais parmi ses publications et surtout, parmi les commentaires que lui écrivent ses proches – puisque la jeune femme ne permet qu’aux personnes qu’elle connaît de la suivre, malgré l’ouverture de son profil, au point qu’elle bloque ceux qui ne contribuent pas à la confiance. – vous pouvez trouver un message très spécial. Son cousin le signe Irène Urdangarin (16), fille cadette de Infante Cristina (56) e Iñaki Urdangarin (53).

La seule descendante des anciens ducs de Palma complimente Victoria dans une publication dans laquelle elle apparaît avec son amie et influenceuse María García de Jaime. Ce message reflète la bonne relation de complicité qui existe entre les Bourbons, et c’est qu’Irene a également accordé plusieurs ‘J’aime’ à son cousin dans d’autres postes.

Victoria Federica, de la main d’Irene Urdangarin, en 2018. Gtres

Cependant, il est curieux que ces mots et les likes échangés datent de l’année dernière. Dans les photographies que la fille de l’Infante Elena a partagées ce 2021 il n’y a pas de présence de son cousin. Votre relation est-elle usée ? La réalité est que les deux avaient un lien très étroit, mais celui-ci s’estompait lorsque les Urdangarins ont dû s’installer en Suisse et auraient pu devenir encore plus distants maintenant compte tenu de la différence d’âge entre eux et de leurs différentes étapes de la vie – alors que Victoria a déjà une vie indépendante et a un petit ami officiel, Irene va toujours à l’école à Genève et est très proche de sa mère.

Irène est le membre le plus discret de la famille monarchique. Il a un compte actif sur Instagram, mais complètement fermé au public pour éviter l’entrée des regards extérieurs. Comme ses frères aînés, Juan Valentin (22 ans), Pablo (20 ans) et Miguel (19 ans), tous ont des profils privés sur le réseau social susmentionné et certains ont même une présence significative sur TikTok.

L’un des points communs qu’Irene et Victoria ont toujours partagé est leur passion pour la mode. Le style des deux a fait les gros titres de la presse à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, et c’est que si la jeune Urdangarin est déjà considérée comme une influenceuse de sang royal, la sœur de Froilán a réussi à se démarquer dans les événements publics auxquels elle assiste et les entreprises l’invitent déjà à ses défilés de la Fashion Week comme celui de Paris, auquel elle a récemment assisté.

