Carmen Salinas : La décision radicale que prendrait sa famille

Quelque chose est bien connu, les médias ont toujours eu d’excellentes relations avec Carmen Salinas, donc en ce moment ils sont plus que conscients de la situation de l’actrice principale qui est toujours hospitalisée et avec un mauvais pronostic, sans cependant, il communique sur la chaîne YouTube « ArguendeTV » et parmi divers informateurs que sa famille envisage de prendre une décision radicale et surprenante avec l’avenir de la célèbre.

Il ne s’agit pas de le déconnecter comme beaucoup l’ont pensé, mais de continuer à faire des efforts et de faire tous les efforts possibles pour l’améliorer, malgré le fait que certains médecins et neurochirurgiens Ils ont exprimé qu’ils voyaient l’amélioration de Carmen impossible, exprimant malheureusement que ce serait un miracle qu’elle se réveille d’un coma.

De nombreux journalistes et médias appellent Salinas « Mère », pour l’affection qu’ils ont pour elle, ils sont donc toujours hors de l’hôpital et attendent tout avis ou changement qui pourrait survenir.

Il est également signalé qu’un opération il serait impossible et pratiquement il lui est médicalement impossible de s’en réveiller, grâce à l’affectation très proche du cervelet, dans la partie inférieure du cerveau, rendant son réveil impossible.

C’est dans le magazine TVyNovelas qu’il a été rapporté qu’il est très possible que sa famille envisage de la déplacer aux États-Unis, à la recherche d’opinions différentes et peut-être de quelques tentatives pour s’améliorer, malgré toutes les prévisions selon lesquelles cela ne semble pas bon du tout pour Son avenir.



Carmen Salinas dans une situation critique et avec sa famille cherchant à prendre une décision.

On dit que jusqu’à présent ils l’envisagent et qu’ils n’ont pas pris de décision mais les utilisateurs des réseaux sociaux considèrent que ce serait une façon de s’accrocher à quelque chose qui est pratiquement impossible, cependant, on sait aussi que leur famille a pas mal de ressources, pour faire ces tentatives.

Certains autres internautes assurent que pour prolonger la souffrance, en plus de ce qu’il y a des écrits où elle-même a demandé qu’en cas de situation comme celle-ci, ils feraient mieux de la laisser se reposer, mais bien sûr, ils essaient toujours de tout faire pour essayer de la sauver.

Les médecins ont également assuré qu’il pourrait y avoir des années d’attente et que Carmen Salinas ne se réveillerait pas, mais qu’il y a toujours une possibilité de miracle, ils ne veulent donc pas écarter la possibilité qu’elle se rétablisse. Dans Show News, nous continuerons à vous informer de tout ce qui est nouveau sur cette affaire qui a suscité tant de controverse sur Internet.