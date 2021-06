La décision sans cervelle de Rochelle Walensky de diluer les directives de masque du CDC presque sans préavis .

Donc, pour le moment, je travaille dans un environnement de vente au détail (un autre travail n’étant pas dans la vente au détail). Au cours des 14 derniers mois, malgré une collaboration étroite avec le grand public, j’ai réussi à éviter d’être infecté par Covid – principalement à cause du port mutuel obligatoire du masque (et peut-être aussi de la prise de suppléments de vitamine D, qui sait…)

Il y a quelques semaines, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a coupé l’herbe sous le pied de nous tous dans le commerce de détail en proclamant une position officielle du CDC selon laquelle les personnes entièrement vaccinées peuvent désormais (immédiatement) se déplacer librement en public sans porter de masques. (L’approbation par Fauci de la décision de Walensky n’aide pas beaucoup les choses non plus). Et parce que les États suivent les directives du CDC (que Walensky connaissait assez bien), cela signifie que tous les États – y compris le mien – abandonnent les mandats de masque de magasin. Il n’y a désormais plus de mécanisme imposé par le gouvernement pour empêcher chaque respirateur buccal anti-vax et/ou Covid-is-a-canular de prendre d’assaut les établissements de vente au détail avec leurs germes. Nous devons prier pour que nos propres masques puissent servir d’une sorte de barrière à Covid et ses variantes.

Walensky, défendant sa décision : « Nous demandons aux gens d’être honnêtes avec eux-mêmes » Walensky a déclaré sur “Meet the Press” de NBC qui a été diffusé dimanche. « S’ils sont vaccinés et qu’ils ne portent pas de masque, ils sont en sécurité. S’ils ne sont pas vaccinés et qu’ils ne portent pas de masque, ils ne sont pas en sécurité. »

Donnez-nous une pause flippante. Qu’est-ce que tu es – un idiot? Au moins 50% des personnes qui entrent maintenant dans des entreprises sans masques se moquent tout simplement de suivre les recommandations. Et si un gouverneur qui lève un mandat de masque ajoute une clause de non-responsabilité dans la phrase numéro 5 de sa proclamation de victoire dans les claquettes You-Now-Don’t-Need-to-Wear-a-Mask-Anymore que «ceux qui ne sont pas vaccinés doivent continuer porter un masque à l’intérieur d’un lieu public » ne sait pas déjà, en tant qu’homme politique, qu’une bonne partie du public a la capacité d’attention collective d’un insecte et n’atteint jamais la phrase numéro 5, alors il (ou elle) doit être rappelé immédiatement.

Les magasins définissent-ils leur propre politique de masques obligatoires ? C’est une blague. Pas moyen de l’appliquer sans mandat du gouvernement. Comme essayer de retenir une marée montante avec un filet de pêche. J’ai essayé pendant une journée, et c’est sans espoir « Tous les autres magasins nous laissent entrer sans masque. La loi dit maintenant que nous pouvons aller où nous voulons sans masque, quoi qu’il arrive… » Les barbares de Trump envahissent joyeusement les portes. Peut-être que seulement 25% de nos clients s’en foutent et portent des masques parce qu’ils ne sont pas encore complètement vaccinés eux-mêmes ou par prudence.

J’ai moi-même reçu ma première injection le week-end dernier et je ne serai complètement vacciné qu’à la fin juin. Jusque-là, moi et tous les autres travailleurs du commerce de détail du pays dans une situation similaire devant faire face aux mécréants anti-masques devons croiser les doigts et espérer ne pas être infectés avant la vaccination complète.

Tu sais, Walensky pourrait ont simplement indiqué que « dans 30 à 45 jours, le CDC recommandera que les mandats de masque soient levés »….

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !