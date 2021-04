La décision surprenante de Facebook sur la fuite qui a affecté plus de 500 millions de ses utilisateurs | La technologie

Dans une décision surprenante, Facebook n’a pas l’intention de vous informer si vos données personnelles ont été exposées dans sa dernière faille de sécurité.

Au cours du week-end, il a été annoncé que plus de 533 millions de numéros de téléphone et de données personnelles d’utilisateurs de Facebook avaient été divulgués, parmi lesquels 11 millions de comptes espagnols, et même si l’on pensait que Facebook devrait avertir les utilisateurs concernés afin qu’ils soient au courant des futures attaques contre leurs données, il semble que les responsables du réseau social aient pris une autre décision.

Et c’est que des données utilisateur sensibles telles que les numéros de téléphone, les identifiants Facebook, les noms complets, les lieux, les dates de naissance, les biographies et même les adresses e-mail ont été découvertes dans un forum de hackers accessible au public, et c’est un gros problème car bien qu’il n’y ait pas informations bancaires ou mots de passe, les cybercriminels pourraient utiliser l’ingénierie sociale pour extraire le reste des données pour les années à venir.

Dans un geste surprenant, un porte-parole de Facebook a déclaré à . que la société « n’envisage pas d’avertir les utilisateurs dont les données ont été exposées ». Facebook lui-même a souligné . qu’il y a deux raisons pour lesquelles ils considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’informer les utilisateurs: l’une des raisons est qu’ils ne savent pas tout à fait quels utilisateurs devraient être notifiés et, d’autre part, que les utilisateurs ne peuvent rien faire du tout puisque les données sont déjà accessibles au public .

Si quelqu’un « pirate » votre compte Facebook, la première chose à faire est probablement de changer votre mot de passe et de vous empêcher d’entrer. Mais que se passe-t-il si ce n’est pas le cas et est dédié à l’espionnage de votre compte Facebook? Ici, nous vous montrons comment savoir si quelqu’un a entré votre compte Facebook.

Mardi dernier, Facebook a souligné sur son blog qu’il pensait que les données avaient été extraites via son importateur de contacts quelque temps avant septembre 2019, de sorte que les données auraient été entre les mains de cybercriminels pendant longtemps malgré le fait que maintenant cette base de données a été rendu public. Le réseau social affirme avoir apporté des modifications à l’importateur de contacts et avoir déjà couvert la faille de sécurité.

Pour l’instant, nous vous conseillons de vérifier si vous avez été victime de cette grande fuite de données personnelles Facebook via l’outil gratuit Have I Been Pwned?, Et dont nous avons déjà expliqué son fonctionnement.