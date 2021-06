La décision Valtteri Bottas-George Russell pourrait être reportée à l’hiver

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que cela pourrait être «décembre, janvier ou février» lorsqu’ils décideront de choisir entre Valtteri Bottas et George Russell.

Les rumeurs se sont à nouveau intensifiées après un autre week-end de repos pour Bottas au Grand Prix d’Azerbaïdjan, laissant les deux pilotes répondre à un autre barrage de questions sur leur avenir avant la prochaine manche en France.

En ce qui concerne les deux pilotes, c’est comme d’habitude pour eux chez Mercedes et Williams respectivement, mais tous deux avaient envisagé la pause estivale en août comme le moment de commencer à progresser dans les discussions au cours de la saison 2022 et peut-être au-delà.

Cependant, ils pourraient attendre encore plus longtemps, car Wolff a maintenant suggéré qu’une décision finale pourrait ne pas être prise avant le début de l’année prochaine.

“Cela pourrait être quelque part en hiver, je pense”, a déclaré Wolff aux journalistes en France après avoir été interrogé sur le moment où nous pourrions rendre une décision publique. « Mais je ne sais pas si c’est en décembre, janvier ou février.

« Il est fort possible [we wait that long] car nous avons toujours été engagés et fidèles aux chauffeurs. Et c’est ce que nous faisons.

Bien que Wolff comprenne la tentation d’apporter un nouveau visage à l’équipe et de créer une nouvelle dynamique, il a déclaré que cela dépendrait en fin de compte des performances quant au pilote qui décrochera le siège Mercedes en 2022.

“Cette [a fresh face] est l’une des choses qui doivent être considérées? Absolument. Mais ce n’est pas le moteur principal », a-t-il ajouté.

« Le principal moteur est une performance constante. Surtout en cette année difficile, nous avons besoin de deux pilotes qui courent là-bas.

«Si l’un a un week-end de repos ou des abandons, vous avez besoin de l’autre pour le ramener à la maison. Et c’est pourquoi il est toujours important que les deux soient juste au maximum de leurs capacités.

Wolff a répété l’accent mis sur la performance lorsqu’on lui a demandé ce que Bottas devait spécifiquement faire pour conserver son siège pour une sixième saison.

Il a déclaré : « Conduisez la voiture rapidement un samedi et un dimanche. S’il fait ça, il se met dans une très bonne situation pour l’année prochaine.

