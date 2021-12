La déclaration accablante de Fernando qui va inquiéter les Espagnols

14/12/2021 à 15h49 CET

PE

Fernando Simon il envoie un message de prudence concernant la pandémie. Le directeur du Centre de Coordination des Alertes Sanitaires et Urgences (CCAES) a demandé aux Espagnols de prendre des mesures de précaution contre COVID-19, comme l’utilisation d’un masque ou la distance sociale, pendant Noël car la pandémie « n’est pas terminée ».

« Les gens doivent être conscients que il y a encore de l’infection, il y a des virus qui circulent, plus qu’on ne le souhaiterait bien qu’il y a moins de quelques mois. Un petit pourcentage reste encore non vacciné, mais avec un volume suffisant pour générer des problèmes de transmission importants. A ceux qui ne prennent pas de mesures, de les appliquer en étant conscient que ce n’est pas fini », a-t-il commenté dans des déclarations aux médias après être intervenu dans la présentation du rapport ‘La santé dans la coopération au développement et l’action humanitaire 2021’, préparé par l’ONG Médecins du Monde et medicusmundi.

L’épidémiologiste du ministère de la Santé a recommandé ces personnes qui « vont mener une vie avec de nombreux contacts sociaux » pendant les vacances de Noël « qui se protègent ». « En fin de compte, l’application des mesures dépend de chacun de nous. Pour l’instant, si nous maintenons une position raisonnable et prudente au niveau individuel, nous aurons une grande partie du problème résolu », a-t-il souligné.

En tout cas, Simón n’a pas encore osé estimer l’impact du pont de la Constitution et des jours d’avant Noël sur l’incidence, dans laquelle les foules et les rassemblements sociaux ont augmenté. « On assiste à une augmentation de la transmission, le pont est là et Noël. Nous ne pouvons pas encore prévoir l’impact que cela aura sur le plaidoyer, mais nous espérons qu’il ne sera pas grand. Mais bien sûr, cela aura un impact sur l’incidence », a-t-il prédit.

Ainsi, l’épidémiologiste ne pense pas que la tendance à la hausse de l’évolution des pandémie « être corrigé au moins jusqu’après Noël ». « Il faut être très prudent car nous n’en avons pas encore fini avec cela », a-t-il insisté sur le sujet.

« Des millions d’Espagnols vulnérables »

Simon a calculé que « Dix ou douze millions » d’Espagnols sont toujours « vulnérables » au COVID-19, en tenant compte des adultes qui n’ont pas décidé de se faire vacciner, des moins de 12 ans et de ceux chez qui le vaccin « ne leur a pas apporté la protection qu’il devrait car il n’est pas efficace à cent pour cent ».

Face à cette situation, Simón a déploré que « le respect des mesures de protection, au-delà des vaccins, est très faible ». « Je préférerais que nous ayons encore un peu de tension, mais après deux ans, il est dans une certaine mesure compréhensible qu’il y ait de la fatigue », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne omicron, Simón considère que « probablement en raison de ses caractéristiques, il occupera l’espace occupé par Delta » à ce moment-là. « Il semble un peu plus transmissible et pourrait rendre la couverture nécessaire pour contrôler la transmission doit être plus élevée« , a prédit.

« N’ayez pas peur des vaccins pédiatriques »

Quant à la vaccination chez les enfants entre 5 et 11 ans, qui débute ce mercredi, l’épidémiologiste a défendu que « des études très strictes ont été menées qui garantissent une sécurité suffisante et un rapport risque-bénéfice très clair » à ces vaccins.

« Nous ne devons avoir aucune crainte des vaccins qui sont proposés pour vacciner nos enfants », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il estime qu’il ne sera pas nécessaire de forcer la vaccination des enfants, puisque « nous allons avoir un nombre suffisant pour mieux contrôler la situation dans notre pays. »