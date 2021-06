La déclaration brutale de Chelsy Davy qu’elle n’épouserait jamais Harry : “Pas une vie pour moi” | Royale | Nouvelles

Chelsy Davy a vu la vie royale comme un «bocal à poisson rouge», selon un expert

Harry a célébré son troisième anniversaire de mariage avec sa femme Meghan Markle le mois dernier, et leur deuxième enfant – une fille – devrait naître au cours de l’été. La relation du duc de Sussex avec l’ancienne actrice a été décrite comme un “tourbillon” alors qu’il lui avait proposé après seulement 15 mois de fréquentation. C’est un contraste frappant avec la longue histoire d’amour qu’il a eue avec Chelsy Davy tout au long de sa vingtaine.

Il y avait de nombreuses spéculations selon lesquelles, après avoir fréquenté pendant sept ans, elle deviendrait un jour sa femme – mais des rapports déterrés affirment que Chelsy a dit quelque chose de très différent à ses amis proches, selon la correspondante royale Katie Nicholl.

Elle a accompagné Harry comme son “plus un” au mariage du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge en 2011.

On disait que c’était un signe qu’elle donnait une nouvelle chance à leur relation, alors qu’Harry aurait dit à ses amis qu’il voulait que ça marche.

Mais, Mme Nicholl a rapporté que Chelsy avait dit à des amis: «Il n’y a aucun moyen pour nous de nous marier. Ce n’est pas une vie pour moi.

Un ami a également déclaré au correspondant : « Chelsy et Harry sont de nouveau ensemble et c’était très significatif qu’elle soit sa plus une pour la journée.

“Harry adore Chelsy et veut vraiment que les choses fonctionnent.

Déclaration brutale de Chelsy Davy selon laquelle elle n’épouserait jamais Harry : ” Pas une vie pour moi ” (Image : .)

On pense que Chelsy a été la première petite amie sérieuse de Harry (Image: .)

« Il a évoqué le mariage dans le passé – généralement lorsqu’il est ivre – mais c’est Chelsy qui a rapidement tout minimisé.

“Elle a regardé ce que Kate a traversé et combien elle a dû sacrifier et dit que ce n’est pas pour elle.”

Chelsy voulait donner la priorité à sa liberté et commencer sa carrière après une formation d’avocate.

Pourtant, elle s’est assise sur la table du haut avec Harry au mariage de Kate et William, et ils auraient passé toute la nuit à danser ensemble jusqu’à ce qu’ils partent ensemble à 3 heures du matin.

Une autre source a déclaré au Daily Mail: «Ils étaient vraiment un élément, mais qui sait ce qui va se passer maintenant. Ils ont une relation très mouvementée.

Ils ont ajouté que Chelsy avait du mal à faire face à “l’attention” qui accompagne la sortie avec un prince.

Chelsy et Harry sont sortis ensemble pendant sept ans (Image: .)

Le couple s’était séparé plusieurs fois auparavant, en 2007 – après qu’Harry ait raté son 22e anniversaire pour aller à un match de rugby à Paris – puis en 2009, en raison d’inquiétudes quant à la façon dont ils pourraient se voir.

Harry s’entraînait à l’époque avec l’Army Air Corps en tant que pilote d’hélicoptère, alors qu’elle étudiait le droit à l’Université de Leeds.

Écrivant dans The Telegraph en 2009, le commentateur Andrew Pierce a ajouté: “Le prince passait également plus de son temps libre à faire la fête avec ses amis de l’armée, à l’irritation de Miss Davy.”

Une source a déclaré à M. Pierce: «Ce sont deux jeunes qui se sont séparés pour de bon.

« La relation avait suivi son cours.

« C’est entièrement à l’amiable et ils espèrent rester amis.

“Le prince Harry se sent toujours protecteur envers Chelsy et espère que les médias lui donnent un peu d’intimité.”

Chelsy et Harry ont rompu en 2007 et 2009 avant de se séparer en 2011 (Image: .)

Harry a parlé de Chelsy avec tendresse dans une interview pour son 21e anniversaire (Image: .)

Cependant, ils étaient manifestement toujours unis car ils semblaient à nouveau être en couple en 2011.

Harry a également parlé avec beaucoup d’affection de Chelsy en 2005, lors d’une interview pour honorer son 21e anniversaire.

Il a déclaré: “J’aimerais dire à tout le monde à quel point elle est incroyable.”

Cependant, il a ajouté: “Mais, vous savez, c’est ma vie privée et une fois que je commence à en parler, alors je me suis laissé ouvert.”

Il a également noté qu’il pouvait voir “à quel point Chelsy était bouleversée lorsqu’elle était confrontée à l’éblouissement des médias, ce qui indique qu’elle se méfiait déjà de la publicité entourant Harry.

Il a ajouté: “Ma petite amie est quelqu’un de très spécial pour moi, et oui, elle a traversé des moments très difficiles.”

Chelsy et Harry sont restés amicaux dans les années qui ont suivi leur rupture, et elle a même été vue assister à ses noces en 2018.

Chelsy avec Harry et William lors du concert de la princesse Diana en 2007 (Image: .)

Il a été rapporté qu’ils avaient eu un appel téléphonique en larmes à l’approche du mariage, où ils se seraient dit un dernier au revoir.

Chelsy avait finalement répondu à l’éblouissement des médias qu’elle avait subi lorsqu’elle sortait avec Harry deux ans auparavant, lorsqu’elle a déclaré au Times : « Oui, c’était difficile. C’était tellement intense : fou effrayant et inconfortable.

« J’ai trouvé ça très difficile quand c’était mauvais. Je ne pouvais pas faire face. J’étais jeune, j’essayais d’être un enfant normal et c’était horrible.

Harry lui-même a depuis déclaré aux farceurs de YouTube lors d’un appel téléphonique divulgué que « épouser un prince n’est pas tout ce qu’il est censé être ».

Le duc de Sussex s’est prononcé contre la vie royale dans des interviews récentes et a déclaré que faire partie de la monarchie le laissait “piégé” et se sentait comme s’il était une exposition de zoo.