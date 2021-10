La déclaration Claremont | Ligne électrique

Le Claremont Institute a récemment été attaqué pour le rôle de John Eastman dans les événements qui ont suivi l’élection présidentielle. L’institut vient de publier la déclaration ci-dessous signée par le président Ryan Williams et le président Tom Klingenstein (les liens ci-dessous sont dans l’original).

* * * * *

L’Institut Claremont ne commente normalement pas les travaux de ses chercheurs. Mais une récente campagne combinée de désinformation, de dé-plateforme et d’ostracisme nous oblige à faire une exception. Le chercheur principal du Claremont Institute, John Eastman, agissant en tant que conseiller du président des États-Unis à un stade critique des élections de 2020 en décembre 2020 et janvier 2021, a offert des conseils juridiques qui ont depuis été malicieusement déformés et déformés par les principaux médias. Suite à cette campagne de désinformation, certaines organisations professionnelles ont imposé un black-out au Claremont Institute ou à John, rendant très difficile la présentation de la vérité.

Le but de cette déclaration est de corriger le dossier et de dire la vérité sur deux éléments importants de l’avis juridique de John concernant la procédure de décompte des voix lors de l’élection présidentielle.

1) Contrairement aux comptes rendus presque universellement faux, qui ont fait de gros dégâts, John n’a pas demandé au vice-président, qui présidait la session conjointe du Congrès où les votes électoraux devaient être comptés le 6 janvier, de « renverser » le élection ou pour décider de la validité des votes électoraux. John a conseillé au vice-président d’accéder aux demandes des législateurs des États de suspendre les travaux de la session conjointe du Congrès pendant 7 à 10 jours, de donner le temps aux législatures des États d’évaluer si la conduite illégale reconnue de leurs fonctionnaires électoraux de l’État avait affecté le résultats de l’élection.

2) Si les législatures de l’État avaient trouvé une conduite illégale suffisante pour avoir modifié les résultats, et par conséquent soumis une deuxième liste d’électeurs, John a informé le vice-président que, malgré des arguments juridiques crédibles contraires, le vice-président devrait considérer le Congrès, pas le vice-président, comme ayant le pouvoir de choisir entre les deux listes.

Inspirés par de fausses déclarations délibérées des conseils de John Eastman sur ces questions juridiques et constitutionnelles, divers journalistes et autres ont fait des déclarations fausses et diffamatoires au sujet du Claremont Institute, de nos universitaires, de notre personnel et de nos boursiers. Malgré ces fausses déclarations et calomnies, la vérité peut prévaloir dans une démocratie, comme l’a dit Thomas Jefferson, lorsque la vérité n’est pas « désarmée de ses armes naturelles, de ses arguments et débats libres ». Malheureusement, ce désarmement est en train de se produire. Une campagne tente d’empêcher le Claremont Institute ou ses universitaires de présenter nos points de vue. Cela vient de plusieurs fronts, dont deux organisations qui existent précisément pour exprimer d’importants désaccords politiques : l’American Political Science Association (qui a effectivement annulé notre participation à la réunion annuelle de cette année pour la première fois depuis plus de 35 ans) et, plus décevant encore, le Federalist Society, qui a refusé d’autoriser John, chercheur principal à Claremont et professeur de droit hautement qualifié, à discuter de questions constitutionnelles essentielles. Cela est particulièrement exaspérant étant donné le rôle de premier plan de John dans les activités de la société fédéraliste au cours des 20 dernières années.

Ces tentatives de limiter la capacité du Claremont Institute et de John Eastman à exprimer leurs opinions marquent une escalade dangereuse de la censure qui menace désormais la démocratie américaine. Le Claremont Institute ne restera pas silencieux face aux mensonges répandus colportés par des opposants politiques nationaux malveillants. Nous accueillons favorablement le débat, de même que nos adversaires et surtout nos amis.