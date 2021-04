La déclaration de Biden reconnaissant le génocide arménien est un gros problème – mais la Turquie n’en est pas heureuse

Le président Joe Biden est devenu le premier président américain à qualifier officiellement les atrocités commises contre les Arméniens de «génocide» samedi, 106 ans après le début en 1915 d’une campagne de huit ans de nettoyage ethnique menée par l’Empire ottoman qui est parti entre 1 et 1,5 million d’Arméniens sont morts.

Les précédents présidents se sont abstenus d’utiliser le mot «génocide» en relation avec les atrocités de masse commises contre le peuple arménien au début du XXe siècle, et la Turquie nie catégoriquement qu’un génocide ait eu lieu. La déclaration de Biden marque donc une rupture majeure avec le précédent et pourrait signaler une augmentation des tensions avec la Turquie, alliée de longue date des États-Unis et de l’OTAN.

“Chaque année, ce jour-là, nous nous souvenons de la vie de tous ceux qui sont morts lors du génocide arménien de l’ère ottomane et nous nous engageons à nouveau à empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise”, a déclaré Biden dans un communiqué samedi. «Et nous nous en souvenons afin de rester toujours vigilants contre l’influence corrosive de la haine sous toutes ses formes.»

Cette décision est la réalisation d’une promesse électorale pour Biden, qui s’est engagé le 24 avril de l’année dernière à reconnaître le génocide s’il était élu. Il vient également à une date symbolique: le 24 avril est le jour du souvenir du génocide arménien, un jour férié observé en Arménie et par des membres de la diaspora arménienne.

Et c’est emblématique de la volonté de l’administration Biden de centrer les droits de l’homme dans son programme de politique étrangère, même au prix d’une détérioration des relations avec la Turquie.

Biden est le premier dirigeant américain depuis des décennies à utiliser le mot «génocide» à propos des événements de 1915-1923. Les précédents présidents, dont George W. Bush et Barack Obama, ont fait des promesses de campagne similaires pour reconnaître le génocide arménien, mais n’ont jamais donné suite pendant leur mandat, et Bush a ensuite appelé le Congrès à rejeter une telle désignation. En 1981, Ronald Reagan a fait une référence passagère au «génocide des Arméniens» lors d’un discours à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

L’administration Trump, quant à elle, a accidentellement reconnu le génocide l’année dernière lorsque l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a fait référence à un «mémorial du génocide arménien» à Denver, Colorado – mais a rejeté les résolutions non contraignantes de la Chambre et du Sénat pour le déclarer tel.

Les mesures de la Chambre et du Sénat, bien que non approuvées par Trump, ont été adoptées à une écrasante majorité en 2019, ouvrant la voie à l’action de Biden samedi.

Avec l’ajout des États-Unis samedi, 30 pays – dont la France, l’Allemagne et la Russie – reconnaissent désormais le génocide, selon une liste maintenue par l’Institut national arménien à Washington, DC.

Biden s’est entretenu vendredi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan avant l’annonce officielle des États-Unis. C’était la première conversation entre les deux dirigeants alliés depuis la prise de fonction de Biden il y a plus de trois mois, ce que certains experts régionaux ont considéré comme un signe de refroidissement des relations entre les pays. Selon une lecture de l’appel lancé par la Maison Blanche, les dirigeants ont convenu de tenir une réunion bilatérale «en marge du sommet de l’OTAN en juin». Et selon les rapports de presse – mais pas la lecture – Biden a informé Erdogan de ses intentions de reconnaître le génocide.

La déclaration de samedi reconnaissant officiellement le génocide a néanmoins suscité une réponse sévère de la part de la Turquie.

“Nous rejetons et dénonçons dans les termes les plus forts la déclaration du président des États-Unis concernant les événements de 1915 faite sous la pression des cercles arméniens radicaux et des groupes anti-turcs le 24 avril”, a déclaré samedi le ministère des Affaires étrangères de la Turquie dans un communiqué. sur Biden pour “corriger cette grave erreur.”

“Cette déclaration des États-Unis … ne sera jamais acceptée dans la conscience du peuple turc et ouvrira une blessure profonde qui sape notre amitié et notre confiance mutuelles”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Cependant, d’éminents Arméniens, dont le Premier ministre Nikol Pashinyan, ont salué la nouvelle samedi. Pashinyan a tweeté une brève déclaration et, dans une lettre à Biden, a déclaré que les paroles du président rendaient à la fois «hommage» aux victimes du génocide et aideraient également à prévenir «la répétition de crimes similaires contre l’humanité».

«J’apprécie grandement votre position de principe, qui est un pas puissant sur la voie de la reconnaissance de la vérité, de la justice historique et un soutien inestimable pour les descendants des victimes du génocide arménien», a-t-il écrit.

Les législateurs américains ont également salué la décision de Biden. Le sénateur du New Jersey, Bob Menendez, qui préside la commission des relations étrangères du Sénat, a célébré la déclaration dans un tweet samedi.

«Je suis reconnaissant que @POTUS s’aligne sur le consensus du Congrès et des universitaires», a écrit Menendez sur le compte Twitter du Comité des relations étrangères du Sénat. «Comme je l’ai dit en 2019, lorsque notre résolution de reconnaître et de commémorer le génocide a été adoptée par le Sénat, ignorer la souffrance humaine n’est pas ce que nous sommes en tant que peuple. Ce n’est pas ce que nous défendons en tant que nation. »

Heureusement que @POTUS s’alignera sur le consensus du Congrès et des universitaires. Comme je l’ai dit en 2019, lorsque notre résolution pour reconnaître et commémorer le génocide a été adoptée au Sénat, ignorer la souffrance humaine n’est pas ce que nous sommes en tant que peuple. Ce n’est pas ce que nous défendons en tant que nation. pic.twitter.com/1UH8YvG3rE – Comité sénatorial des relations extérieures (@SFRCdems) 24 avril 2021

L’ancien sénateur Bob Dole, qui a plaidé pour la reconnaissance du génocide arménien tout au long de sa carrière, a également tweeté son appréciation pour les paroles de Biden – aux côtés de documents montrant ses propres tentatives pour obtenir la reconnaissance du génocide au Congrès dans les années 1970 et 1980.

Hourra pour @POTUS! Je suis très heureux d’apprendre qu’il a officiellement reconnu le génocide arménien. C’est un moment fier et historiquement significatif pour les États-Unis, pour l’Arménie et pour les Arméniens du monde entier. Ça faisait longtemps à venir. pic.twitter.com/UQJ39aPkDg – Sénateur Bob Dole (@SenatorDole) 24 avril 2021

«C’est un moment fier et historiquement significatif pour les États-Unis, pour l’Arménie et pour les Arméniens du monde entier», a écrit l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 97 ans. «Cela faisait longtemps à venir.»

Biden adopte une nouvelle approche de la relation américano-turque

La véhémence de la réponse de la Turquie à la reconnaissance par les États-Unis du génocide arménien n’est pas particulièrement surprenante, car le sujet a longtemps été un sujet de discorde internationale pour la Turquie.

Plus précisément, les allégations de génocide sont considérées comme une «insulte à la turcité» par la Turquie – une infraction qui a suscité des accusations criminelles dans le passé – parce qu’elles impliquent des personnes qui ont contribué à la fondation de l’État moderne de la Turquie après l’effondrement de l’Empire ottoman en 1922.

Les efforts agressifs de la Turquie pour repousser les tentatives de reconnaissance des atrocités commises contre les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale en tant que génocide rendent la décision de Biden d’autant plus exceptionnelle.

Auparavant, la Turquie avait répondu aux pays reconnaissant le génocide en rappelant des diplomates, y compris des ambassadeurs en Allemagne et au Vatican. Mardi, en prévision d’une déclaration de Biden sur la question, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a averti que les paroles de Biden pourraient avoir des conséquences.

“Les déclarations qui n’ont pas de force juridique n’auront aucun avantage, mais elles nuiront aux liens”, a déclaré Cavusoglu. «Si les États-Unis veulent aggraver leurs relations, la décision leur appartient.»

Comme l’a expliqué Amanda Taub de Vox en 2015, de telles préoccupations concernant les intérêts stratégiques dans la région ont depuis longtemps fait que les États-Unis et leurs alliés comme le Royaume-Uni ont évité de qualifier les atrocités de masse contre les Arméniens de génocide.

La Turquie est un allié clé des États-Unis – surtout maintenant, car les États-Unis comptent sur la coopération de la Turquie dans la lutte contre Daech en Syrie. Les responsables américains ont compromis la manière dont ils se réfèrent aux meurtres. Quand Obama prononcera un discours pour commémorer l’anniversaire du génocide vendredi, les responsables de la Maison Blanche disent qu’il utilisera le terme «Meds Yeghern» au lieu de «génocide». De même, le Royaume-Uni n’a pas reconnu le génocide, craignant apparemment que cela ne compromette ses relations avec la Turquie. Un briefing du Foreign Office diffusé en 1999 a déclaré que la Turquie était «névralgique et défensive face à l’accusation de génocide». Par conséquent, la «seule option possible» était que le Royaume-Uni continue de refuser de reconnaître les meurtres comme un génocide, en raison de «l’importance de nos relations (politiques, stratégiques et commerciales) avec la Turquie».

Cependant, l’administration Biden a déjà adopté une ligne plus dure sur les relations des États-Unis avec la Turquie que les administrations précédentes. En tant que candidat, Biden a qualifié Erdogan d ‘«autocrate» dans une interview accordée au New York Times, et le mois dernier, son administration a condamné les «problèmes importants des droits de l’homme» dans la Turquie moderne, y compris l’emprisonnement et la torture présumée de journalistes, d’activistes et de dissidents politiques.

Bien que l’on ne sache pas exactement à quoi ressembleront les retombées de l’annonce de samedi, d’autres facteurs ont déjà refroidi les relations américano-turques. En décembre de l’année dernière, par exemple, peu de temps avant l’entrée en fonction de Biden, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Turquie pour l’achat de matériel militaire russe. En 2019, les États-Unis ont également retiré la Turquie de leur programme conjoint de chasseurs furtifs F-35 pour le même achat.

La Turquie est un pays puissant dans une région critique. Cela fait partie de l’OTAN. Notre relation compte. Mais le succès du président Erdogan dans le chantage et l’intimidation des États-Unis (et d’autres pays) pour ne pas reconnaître le génocide arménien l’a probablement encouragé à mesure qu’il devenait plus répressif. 4/7 – Samantha Power (@SamanthaJPower) 24 avril 2021

Samedi, l’ancienne ambassadrice américaine auprès de l’ONU Samantha Power, qui est également la candidate de Biden pour diriger l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’auteur du livre lauréat du prix Pulitzer «A Problem from Hell»: America and the Age of Génocide, a fait valoir que la décision était une étape importante pour repousser l’autoritarisme croissant d’Erdogan.

«La Turquie est un pays puissant dans une région critique», a écrit Power sur Twitter. «Cela fait partie de l’OTAN. Notre relation compte. Mais le succès du président Erdogan dans le chantage et l’intimidation des États-Unis (et d’autres pays) pour ne pas reconnaître le génocide arménien l’a probablement encouragé à mesure qu’il devenait plus répressif.