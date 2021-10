La déclaration de Paul Ryan sur le tribalisme politique immoral révèle une hypocrisie stupéfiante

Alors qu’il était encore président de la Chambre, Paul Ryan (R-Wis.) s’est retrouvé dans l’eau chaude après les remarques qu’il a faites lors d’un panel de questions-réponses de WisPolitics que la capitale.

L’enjeu était la plainte plaintive de Ryan sur l’opportunité politique de la politique identitaire. Ryan a dit :

Paul Ryan via Flickr / Tony Alter https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

« Internet, l’argent a prouvé que la politique identitaire et le tribalisme fonctionnent. C’est politiquement efficace. C’est moralement répréhensible, mais c’est politiquement efficace. Ce qui me dérange, c’est que ça se pratique des deux côtés : la droite et la gauche.

Ryan a blâmé la technologie du 21e siècle et le « tribalisme » pour cette montée de la politique identitaire. Il a également eu l’audace de dire : « Plus précisément, ce qui est encore pire, les gens en tirent profit », en référence à la politique identitaire.

Paul Ryan via Flickr / Tony Alter https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Ce qui est clair maintenant, c’est que son propre parti est devenu le parti tribaliste, alimentant la peur par la désinformation et la propagande, tout en permettant aux médias sociaux de radicaliser ses membres sous couvert de nationalisme.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à rôtir Ryan pour son hypocrisie.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

On s’étonne que Ryan ait en fait inclus « la droite » dans sa condamnation de ce moyen d’élection cynique mais banal.

Mais nous voyons maintenant que les républicains se sont distingués comme le parti de l’extrémisme.

La déclaration de Paul Ryan sur le tribalisme politique immoral révèle une hypocrisie étonnante est apparue pour la première fois sur TPL News.

Lien source