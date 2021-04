La déclaration de Pelosi sur George Floyd nous rappelle que les démocrates ne traitent les gens que comme des transactions – RedState ⋆ .

Le verdict d’hier dans le procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable de la mort de George Floyd, a donné beaucoup d’espoir aux gens qui veulent voir un changement dans un système qui, selon eux, est intrinsèquement contre eux. Même ceux qui ne voient pas le racisme systémique dans l’application de la loi sont toujours soulagés de voir que le système de justice, dans ce cas, a fonctionné.

Mais, comme à chaque bon moment de l’histoire, il y aura toujours des moments franchement horribles. L’une des prises les plus flagrantes de la réaction d’hier au verdict, cependant, doit appartenir à Nancy Pelosi, qui a fait une déclaration publique vraiment bizarre à la suite de la décision du jury.

. @ SpeakerPelosi s’exprimant au presser avec CBC: Merci George Floyd d’avoir sacrifié votre vie pour la justice… Grâce à vous et à cause de milliers, de millions de personnes dans le monde qui se sont manifestées pour la justice, votre nom sera toujours synonyme de justice. – Alex Moe (@AlexNBCNews) 20 avril 2021

C’est vraiment une déclaration horrible qui a été, à juste titre, saccagée par la gauche et la droite dans un rare moment de dégoût bipartisan. Alors que certains attribueraient aux déclarations de Pelosi une formulation médiocre, mais intentionnelle ou non, cela montre l’une des philosophies les plus problématiques que de nombreux politiciens ont en ce qui concerne le citoyen américain moyen.

Pour les politiciens, la personne moyenne fait simplement partie d’une plus grande transaction. Chaque vie est bonne pour autre chose. Dans ce cas, la réaction de Pelosi au verdict contre Derek Chauvin est que la vie de George Floyd était un coût nécessaire pour remporter une victoire morale contre un système injuste. Appeler Floyd un «sacrifice» dévalorise sa vie et sa mort, mais c’est vraiment ce qu’ils pensent de gens comme Floyd, qui les aident à faire avancer un programme.

Photo AP / Jim Mone

La vie de Floyd n’est que l’un des nombreux pions que la gauche veut utiliser pour créer des réformes structurelles, et les remarques de Pelosi hier montrent clairement qu’elle ne le voit pas vraiment comme autre chose. D’autres politiciens se sont lancés au cours de ce procès pour s’entasser à la fois de Chauvin et du système, ce qui a fait de superbes extraits sonores, mais certains analystes pensent également avoir donné à la défense de nombreuses munitions pour faire appel.

Cet agenda, cependant, est actuellement semé d’embûches. Les militants les plus bruyants appellent à l’abolition de toutes les forces de l’ordre – un appel que Pelosi et les principaux démocrates ont du mal à contenir – et la nuit, les manifestations se transforment toujours en émeutes violentes car il devient clair que ce n’est pas la justice qu’ils recherchent, mais un démantèlement total du système. dans son ensemble.

Il est consternant de voir comment la vie de Floyd est utilisée par des gens qui semblent de moins en moins se soucier de la justice réelle pour lui, et qui cherchent de plus en plus à l’utiliser pour faire avancer une cause au-delà de la raison de sa mort (cette raison étant un policier utilisant aussi beaucoup de force contre un homme noir). Il n’est pas mort pour que tout le système puisse être démoli. Sa vie n’était en aucun cas un sacrifice. Il lui a été enlevé par un mauvais flic (celui que les politiciens et les militants ont peut-être sauvé avec leurs commentaires et leurs habitudes destructrices).

À propos, si Pelosi et d’autres voulaient s’attaquer à un système aussi injuste, vous n’avez pas besoin de sacrifier la vie de qui que ce soit pour sensibiliser. Comme ma collègue Kira Davis l’a mentionné hier, les démocrates ont eu la chance d’aider à lancer la réforme de l’application de la loi, mais ils ont contribué à la vaincre parce qu’ils n’aimaient pas Tim Scott, le sénateur républicain noir qui la poussait.