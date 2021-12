La déclaration des factures, le plafond de Burrow et la notation des QB avec Albert Breer

Russillo partage ses réflexions sur la victoire des Bills sur les Patriots (0:41). Ryen discute ensuite avec Albert Breer du MMQB de la défaite des Cardinals face aux Colts en pleine expansion, de l’incroyable journée de Joe Burrow lors de la victoire des Bengals contre les Ravens, de la façon d’évaluer l’année recrue de Trevor Lawrence au milieu de toutes les turbulences à Jacksonville, perspectives de repêchage QB 2022, notant les QB de milieu de gamme de la NFL, et plus (9:13). Puis Ryen s’entretient avec Kevin O’Connor de The Ringer sur la domination continue des Warriors en attendant le retour de Klay Thompson et James Wiseman, le Jazz, les Bulls, la défaite des Lakers contre les Nets, les fausses transactions, et plus encore (49 : 55). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:27:54).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Albert Breer et Kevin O’Connor

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

