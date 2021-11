La déclaration du FOMC est haussière pour l’or et l’argent

par Dave Kranzler, Investment Research Dynamics :

Alors que la Fed a annoncé le début de son programme de réduction des dépenses de longue durée, la déclaration de politique actuelle indique que « le Comité serait prêt à ajuster l’orientation de la politique monétaire comme il convient si des risques émergent qui pourraient entraver la réalisation des objectifs du Comité » (Déclaration de politique du FOMC). Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, Jay Powell a confirmé que la réduction pourrait être limitée aux mois de novembre et décembre. C’est pourquoi le Nasdaq a grimpé de 149 points peu de temps après la publication de la déclaration de politique. C’est aussi pourquoi l’or et l’argent ont fortement augmenté après avoir subi la baisse habituelle du prix de l’or papier sur le Comex dans les heures qui ont précédé la publication de la déclaration de politique.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’économie s’affaiblit de jour en jour. Tout type de « croissance » dans le récent flux de rapports économiques est attribuable à l’inflation des prix plutôt qu’à la croissance « unitaire ». À titre d’exemple, le rapport des commandes d’usine pour septembre plus tôt cette semaine a montré une augmentation de 0,2% par rapport au mois d’août de la valeur totale des commandes d’usine – 515,8 millions de dollars en septembre contre 514,6 millions de dollars en août. Mais en utilisant le taux d’inflation mensuel de 0,2% en septembre à partir d’août selon le rapport de l’IPC, la véritable croissance «unitaire» des commandes d’usine était de zéro. L’application d’un taux d’inflation réel entraînerait une baisse de la valeur des commandes d’usines en septembre par rapport à août.

[Today’s employment report was boosted considerably the 363,000 jobs attributed by the highly questionable, if not entirely non-credible, Birth/Death model. Real hourly earnings declined nearly 1% YoY]

La Fed est principalement soucieuse de maintenir le système bancaire soutenu et, en second lieu, d’empêcher le marché boursier de s’effondrer. Il y a fort à parier que les signes persistants de faiblesse économique donneront à la Fed une « couverture » pour arrêter son programme de réduction après décembre. Le FOMC se réunira ensuite les 14 et 15 décembre. Après cela à la fin du mois de janvier, alors peut-être que la conicité durera trois mois. Une fois que la Fed arrêtera la décroissance, ou inversera et commencera à imprimer plus d’argent, l’or, l’argent et les actions minières feront un moonshot.

Rob Kientz de Or Argent Pros Glenn Jessome, PDG de Silver Tiger (SLVTV, SLVR.V), m’a accueilli pour discuter des facteurs qui nous portent à croire que l’argent finira par atteindre les trois chiffres, ce qui implique un prix de l’or compris entre 5 000 et 10 000 dollars :

Lire la suite @ InvestmentResearchDynamics.com

Lien source