La décomposition sociale qui ronge l’Amérique comme un cancer est visible tout autour de nous .

Vous n’avez probablement pas besoin que je vous dise que la société s’effondre tout autour de nous. Si vous habitez dans une grande ville, vous pouvez simplement sortir et regarder ce qui se passe juste devant vous. Avant 2020, la dégradation sociale rongeait régulièrement notre société, mais une fois que la pandémie a frappé, nombre de nos problèmes de société se sont considérablement accélérés. Même pendant que la Réserve fédérale s’assurait que les riches investisseurs de Wall Street étaient bien pris en charge, la pauvreté et l’itinérance explosaient absolument dans les grandes villes du pays. Pendant ce temps, un nombre croissant d’Américains se tournent vers la drogue pour faire face à leurs problèmes, et cela est particulièrement vrai dans nos zones urbaines.

À une époque, Washington Square Park dans le Lower Manhattan était assez charmant, mais maintenant il est décrit comme « sans loi » et « infesté de drogue » à cause des hordes de toxicomanes qui y traînent constamment…

Un Washington Square Park sans foi ni loi, infesté de drogue, horrifie même les habitants de Greenwich Village, réputés pour leur liberté d’esprit. “Nous sommes peut-être libéraux, mais cela est allé trop loin”, a déploré Steven Hill, qui a appelé le quartier à la maison depuis 1980. “Il y a toujours eu de la drogue dans le parc, principalement de l’herbe, mais ce qui a émergé ce printemps ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant.

Tout comme tant d’autres espaces publics dans les grandes villes du pays, Washington Square Park n’est plus un endroit sûr pour les familles.

De nos jours, les riverains sont tenus éveillés « jusqu’au petit matin » par les soirées droguées qui se déroulent nuit après nuit autour de la fontaine centrale…

Le coin nord-ouest de Washington Square Park a été dépassé ces derniers mois par un « repaire de drogue » rempli de crack et d’héroïne, tandis que des raves bruyantes et imbibées d’alcool autour de la fontaine centrale ont gardé les voisins éveillés jusqu’au petit matin et ont laissé l’espace vert historique saccagé chaque matin.

Bien sûr, ce genre d’activité peut être trouvé partout à New York ces jours-ci.

En fait, à ce stade, même Times Square a été pratiquement repris par des toxicomanes et des sans-abri …

Andy Hort, qui dirige une imprimerie à Times Square, a déclaré qu’il évitait désormais la zone chaque fois qu’il le pouvait. “Il y a beaucoup plus de crimes et beaucoup plus de toxicomanes et de vagabonds partout”, a-t-il déclaré à DailyMail.com. “Au cours des trois derniers mois, j’ai vu trois ou quatre personnes tirer juste devant moi.”

Que feriez-vous si vous commenciez à voir des gens consommer régulièrement de l’héroïne sous vos yeux ?

Déménageriez-vous ?

C’est ce que des centaines de milliers de résidents de New York ont ​​fait, mais même si tant de personnes ont déménagé, les taux de criminalité dans la Big Apple continuent d’augmenter.

L’époque où New York était l’une de nos grandes villes les plus sûres semble si loin maintenant. Selon les dernières données du NYPD, la criminalité dans la ville a augmenté de 30% jusqu’à présent en 2021…

En 2021, presque tous les types de crimes violents sont en augmentation à New York. Selon des chiffres récents de Compstat, l’unité de collecte de données du NYPD, la criminalité est en hausse de 30% dans toute la ville.

À ce stade, je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait encore vivre à New York.

Si vous pouvez le croire, même le gouverneur de New York Andrew Cuomo admet publiquement que la ville a un « problème de criminalité majeur »…

«Les New-Yorkais ne se sentent pas en sécurité et ils ne se sentent pas en sécurité parce que le taux de criminalité est en hausse. Ce n’est pas qu’ils soient névrosés ou trop sensibles – ils ont raison », a déclaré mercredi le gouverneur Andrew Cuomo. « Nous avons un problème de criminalité majeur à New York. Tout ce dont nous venons de parler, avec le retour de l’économie, vous savez quelle est la première étape? Les gens doivent se sentir en sécurité.

J’écris beaucoup sur New York, mais ville après ville dans tout le pays, c’est exactement la même chose.

Les taux de criminalité sont en hausse d’un océan à l’autre, et il y a une nouvelle fusillade de masse dans les nouvelles presque tous les jours maintenant. Le dernier nous vient de Miami…

La police de Miami-Dade enquête sur une fusillade de masse meurtrière qui a fait deux morts et 20 autres blessées dans ce que les détectives ont décrit comme un « acte de violence ciblé ». «C’est un acte ignoble de violence armée», a déclaré le directeur de la police de Miami-Dade, Freddy Ramirez. «Un acte lâche.» Selon la police, la fusillade a eu lieu après une fête d’anniversaire pour un rappeur local connu sous le nom d’ABMG Spitta, nom de naissance Courtney Paul Wilson.

Les tueurs attendaient spécifiquement que les gens quittent cette fête d’anniversaire.

Il est rapporté que “plusieurs hommes armés se sont assis dans un SUV Nissan Pathfinder blanc sur le parking pendant 40 minutes”, et lorsque les gens ont commencé à sortir de la salle de banquet, ils sont passés à l’action…

Une vidéo sur téléphone portable montre les moments chaotiques après que les balles ont cessé de voler à l’extérieur de la salle de banquet El Mula. Jusqu’à 25 personnes ont été touchées et deux ont été tuées sur le coup. Les personnes qui vivent à proximité ont entendu le barrage de tirs vers 00h30 près de NW 67 Avenue sur Miami Gardens Drive. “C’était comme ‘Pop, pop, pop, pop, pop’ et j’ai continué, puis ça s’est arrêté un peu, puis ça a continué un peu plus que ça s’est arrêté”, a expliqué la voisine Gianna Donoso.

C’est ce qu’est devenue notre nation.

Nos rues sont trempées du sang des innocents, et des millions de nos jeunes sont complètement et totalement hors de contrôle.

De nos jours, il semble que les enfants deviennent violents de plus en plus jeunes. Plus tôt dans la journée, j’ai été choqué en lisant un reportage sur un jeune de 14 ans qui avait poignardé 114 fois une pom-pom girl de 13 ans…

De nouveaux détails effrayants sont apparus sur le coup de couteau mortel d’une pom-pom girl de 13 ans qui a été retrouvée morte dans une zone boisée du nord-est de la Floride le jour de la fête des mères. Jeudi, le procureur de l’État du 7e circuit, RJ Larizza, a annoncé lors d’une conférence de presse que Tristyn Bailey avait été poignardée 114 fois alors qu’elle combattait son tueur. Il a déclaré qu’au moins 49 des coups de couteau étaient aux mains, aux bras et à la tête et qu’ils étaient “de nature défensive”, selon les médias locaux.

Personne ne peut nier que notre société est profondément malade, et à peu près toutes les sortes de maux que vous pouvez imaginer explosent tout autour de nous.

Si nous restons sur la voie que nous suivons actuellement, il n’y a aucune chance que notre histoire se termine bien.

En tant que société, nous devons immédiatement faire volte-face et inverser la tendance.

Mais cela n’arrivera pas, n’est-ce pas ?

Nous sommes comme les toxicomanes de Washington Square Park qui reviennent sans cesse pour un autre hit.

