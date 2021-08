La décote qui n’a jamais été : il faut tenir compte du fait qu’un compte de prêt est devenu un NPA tout en évaluant la décote à partir de sa résolution dans le cadre de l’IBC

Un fait divers a même parlé d’une « tonsure », faisant référence au recouvrement minimal apparent par les créanciers en proportion de leurs créances.

Par Debajyoti Ray Chaudhuri

Récemment, il y a eu des reportages sur les « décotes » prises par les prêteurs dans le cadre des plans de résolution approuvés en vertu des dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC). Une décote, dans ce contexte, fait référence à l’insuffisance de recouvrement des créanciers par rapport à leurs réclamations soumises devant le professionnel de l’insolvabilité, dans le cadre du processus de résolution d’insolvabilité d’un emprunteur. Un fait divers a même parlé d’une « tonsure », faisant référence au recouvrement minimal apparent par les créanciers en proportion de leurs créances.

Alors que le montant de la décote, dans quelques cas, semble très élevé, on observe que dans bon nombre de ces cas, des procédures d’insolvabilité ont été engagées après que l’actif a été classé comme NPA dans les livres du prêteur. Si un actif est classé comme NPA, il cesse de générer des intérêts. Cependant, au début de la procédure d’insolvabilité, les intérêts notionnels sont calculés par le prêteur sur le compte NPA et inclus dans les créances. Il n’y a rien de mal dans cette approche, car un NPA ne rapporte aucun intérêt mais doit être financé par un passif qui a un coût. Cependant, cet aspect doit être pris en compte lors de l’évaluation du « haircut », puisque le recouvrement des créanciers est calculé en pourcentage des créances, bien que celles-ci n’aient même pas été reconnues par le prêteur dans son bilan.

La préoccupation concernant la coupe de cheveux n’est certainement pas déplacée, mais cela devrait également avoir une certaine corrélation avec la valeur de l’entreprise. L’évaluation d’une entreprise est fonction de sa bonne volonté sur le marché, de sa clientèle, de la force de ses employés, de ses logiciels et workflows propriétaires, etc. Alors que le stress lié au non-remboursement des prêts persiste dans l’entreprise, les employés commencent à partir. , les clients recherchent d’autres sources, le goodwill est perdu et, par conséquent, la valorisation d’une entreprise se détériore progressivement. En attendant, le passif reste le même et, parfois, augmente même si l’entreprise est en mesure d’accéder à des prêts supplémentaires pour faire face aux problèmes de liquidité ; le fardeau des intérêts s’accumule en raison de l’incapacité de les servir. Ainsi, la décote – une mesure du manque de sécurité par rapport aux réclamations des créanciers – s’est déjà produite, le plus souvent même avant le début de la procédure d’insolvabilité. En conséquence, certains de ces actifs n’étaient même pas dans les livres des prêteurs. La résolution de l’insolvabilité dans le cadre de l’IBC a garanti que le processus est définitif et que les actifs résiduels sont utilisés à des fins productives.

Un retard dans le lancement de la procédure d’insolvabilité signifie également que les créanciers, en raison de leur expérience malheureuse, sont plus enclins à reprendre leur argent quelle que soit la décote et à se retirer. Cependant, si la résolution de l’insolvabilité est initiée à un stade précoce, il pourrait y avoir une véritable résolution, qui pourrait s’attaquer aux raisons de l’insolvabilité comme une technologie obsolète, une gestion inepte ou même un surendettement. Les créanciers existants pourraient alors rester, ce qui leur donnerait la possibilité de récupérer leur décote à l’avenir via des affaires supplémentaires de la société. Ils pourraient même profiter du retournement de fortune d’une entreprise en prenant une participation au capital. Avec le temps, comme certains plans de résolution voient une mise en œuvre réussie (comme beaucoup l’ont fait), les créanciers pourraient être encouragés à adopter cette approche.

L’IBC est mis en œuvre depuis moins de cinq ans ; en cinq ans, un enfant apprend juste à se repérer dans le monde réel. La loi britannique sur l’insolvabilité date de 1986, tandis qu’aux États-Unis, le régime d’insolvabilité a plus de 200 ans. Il faut des années pour qu’une loi s’installe et qu’une jurisprudence se développe. L’analyse des résultats du Code doit être faite dans cette perspective, de peur qu’il n’y ait un épuisement de l’enfant avec le poids de ses attentes de ses parties prenantes.

L’auteur est directeur général en chef, IBBI

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.