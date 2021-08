La découverte de cristal de temps de Google est si grande que nous ne pouvons pas la comprendre pleinement

Oubliez la recherche Google et Fuchsia. Des chercheurs de Google, Stanford, Princeton et d’autres universités ont peut-être fait une découverte informatique si importante que nous ne pouvons pas encore la comprendre pleinement. Même les chercheurs de Google ne sont pas tout à fait sûrs de la validité de leur découverte de cristal temporel. Mais si cela s’avère exact, Google pourrait être l’une des premières entreprises à offrir au monde une avancée technologique cruciale pour l’avenir. Les cristaux temporels seront un élément essentiel des ordinateurs quantiques, le genre d’ordinateurs qui peuvent résoudre des problèmes complexes avec des technologies de vitesse et de puissance incroyables qui ne sont même pas inventées.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 22,92 $ Vous économisez : 7,06 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Qu’est-ce qu’un ordinateur quantique ?

Google n’est pas la seule entreprise à construire des ordinateurs quantiques, et ces types de machines font régulièrement leur apparition dans l’actualité. Les ordinateurs quantiques n’atteindront pas votre téléphone et ils ne joueront pas à des jeux. Même s’ils le faisaient, Nintendo ignorera totalement les dernières technologies informatiques lors de la conception des futures consoles.

Comme l’explique The Next Web, nous prévoyons d’utiliser des ordinateurs quantiques pour résoudre des problèmes difficiles. Les exemples incluent les entraînements à distorsion qui pourraient rendre possible un voyage interstellaire rapide. Et une technologie médicale qui pourrait guérir pratiquement n’importe quelle maladie.

Google s’est associé à Michael Peña pour une démonstration d’informatique quantique à l’I/O 2021 plus tôt cette année :

Mais les ordinateurs quantiques sont vraiment difficiles à construire, à entretenir et même à utiliser. C’est là que les cristaux de temps de Google pourraient entrer en jeu. Dans l’état actuel des choses, les ordinateurs quantiques comportent des qubits, des bits informatiques dans le monde quantique. Ces qubits agissent différemment lorsque quelqu’un les observe que lorsqu’ils sont laissés seuls. C’est ce qui rend difficile la mesure des états qubit. Et cette instabilité rend l’utilisation d’un ordinateur quantique problématique. C’est là qu’interviennent les cristaux de temps.

Les cristaux de temps de Google

Théorisé en 2012, le concept de cristal temporel est une nouvelle phase de la matière. The Next Web explique que les cristaux temporels contredisent l’une des fameuses lois de Sir Isaac Newton. La première loi du mouvement dit qu’« un objet au repos a tendance à rester au repos et un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement ».

Dans notre univers, il existe ce qu’on appelle une entropie élevée (désordre). Il se passe toujours quelque chose grâce aux échanges d’énergie. L’entropie reste la même s’il n’y a pas de processus mais augmente en leur présence. Mais ce n’est pas valable pour les cristaux de temps. Ils peuvent maintenir l’entropie même lorsqu’ils sont utilisés dans un processus.

Pour comprendre les cristaux de temps de Google, The Next Web propose une excellente analogie avec les flocons de neige. Ils ont des conceptions uniques, car les atomes sont disposés de manière spécifique. La neige tombe, fond, l’eau s’évapore, puis elle redeviendra éventuellement de la neige. Tous ces processus impliquent des échanges d’énergie. Un cristal temporel serait comme avoir un flocon de neige qui peut changer entre deux configurations sans consommation d’énergie ni perte d’énergie. Les cristaux du temps peuvent avoir leur gâteau et le manger aussi, et ils peuvent le faire perpétuellement.

À l’intérieur d’un ordinateur quantique Google. Source de l’image : Google

Qu’est-ce que cela signifie pour vous et moi ?

Les cristaux de temps de Google n’appartiennent pas à Google. Même l’équipe Google ne sait pas avec certitude qu’elle les a créés. La recherche n’est disponible qu’en version pré-imprimée car elle attend la validation des pairs.

Mais si Google trouvait un moyen de les fabriquer, les ordinateurs quantiques de nouvelle génération pourraient contenir des cristaux temporels. N’importe qui peut être capable de créer ces ordinateurs. Et ils apporteraient une cohérence quantique à un endroit où il y a beaucoup de décohérence – ces qubits agités d’avant.

Même ainsi, nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades de la création d’ordinateurs quantiques avec des cristaux temporels. Google a peut-être prouvé que les cristaux temporels ne sont pas seulement théoriques, mais il n’en a certainement pas créé.

Nous pourrions avoir besoin de décennies de recherche en informatique quantique pour créer des ordinateurs quantiques contenant des cristaux temporels afin de construire des lecteurs de distorsion ou de découvrir des «traitements contre le cancer universellement efficaces». Et il nous faudra sans aucun doute des décennies pour bien comprendre les ordinateurs quantiques et les cristaux temporels. L’article de Google est disponible sur ce lien. De plus, Quanta Magazine propose également un résumé complet de la découverte de Google, avec une animation d’un cristal temporel.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 22,92 $ Vous économisez : 7,06 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission