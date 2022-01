La découverte de Stonehenge a stupéfié les chercheurs après avoir « réécrit la compréhension du monde antique » | Sciences | Des nouvelles

Stonehenge : de nouvelles découvertes « époustouflantes » discutées par des experts

L’histoire du cercle de pierres devrait être racontée dans une grande exposition au British Museum. Des institutions de six pays européens et du Royaume-Uni donnent plus de 250 de leurs reliques et artefacts pour aider à raconter l’histoire, la situant dans le contexte d’une époque qui a connu d’énormes changements sociaux et technologiques. Stonehenge a été construit en plusieurs étapes entre 3000 avant JC et 1500 avant JC, couvrant la période néolithique à l’âge du bronze.

Alors que nous connaissons les dates impliquées, pendant des années, les chercheurs ont été perplexes sur la question de savoir pourquoi : pourquoi Stonehenge a-t-il été construit en premier lieu ?

Son échelle massive suggère qu’il était d’une importance vitale pour les peuples anciens qui l’ont construit, son objectif étant l’objet de spéculations pendant des siècles.

On sait qu’il était utilisé pour les deux solstices, une manière d’observer le ciel et le passage des saisons.

Ces dernières années, de vastes fouilles ont révélé les restes d’un certain nombre d’humains à l’intérieur et autour du site, suggérant qu’il était autrefois utilisé comme cimetière.

Stonehenge : La découverte des restes humains « réécrit notre compréhension » de l’histoire ancienne (Image : GETTY/Youtube/Discovery)

Solstice : les gens se rassemblent au cercle de pierres pour le solstice d’hiver (Image : GETTY)

Cela correspond aux conclusions de l’ostéoarchéologue Jackie McKinley, dont les travaux ont été suivis par Discovery UK dans un court documentaire explorant Stonehenge.

Elle a étudié les restes de nombreux vestiges trouvés sur le site.

Au total, il y a environ 300 à 400 sépultures dans la région générale de Stonehenge, la plupart dispersées dans de petits monticules.

Parmi les restes avec lesquels elle a travaillé, deux lui sont apparus : un jeune et un vieil homme, qui ont tous deux été enterrés avec des pièces de ferronnerie « rares » dans leurs tombes.

Utilisation ancienne : les experts ont débattu de l’objectif de Stonehenge pendant des années (Image : GETTY)

L’analyse a rapidement révélé que les hommes avaient parcouru un long chemin pour atteindre Stonehenge.

Bien que le jeune homme soit probablement né dans la région, il a vécu en Europe centrale plus tard dans sa vie, dans ce que nous appelons maintenant l’Allemagne.

L’homme plus âgé – qui a été retrouvé brutalement décapité – était originaire d’Allemagne, ce qui a amené Mme McKinley à suggérer que les deux étaient peut-être des collègues de travail ; métallurgistes ou bijoutiers étant donné que les peuples anciens étaient souvent enterrés avec des objets liés à leur métier.

Elle a affirmé que les deux hommes s’étaient installés à Stonehenge pour créer et vendre leurs produits, ce qui signifie que pour elle, Stonehenge était bien plus qu’un monument : c’était une plaque tournante florissante de l’artisanat et du commerce.

Mme McKinley a déclaré : « Le fait que nous ayons pu démontrer que des personnes ont pu se déplacer plusieurs fois au cours de leur vie sur de longues distances est absolument fascinant.

Histoire ancienne : Les pierres ont été érigées en plusieurs étapes entre 3000 avant JC et 1500 avant JC (Image : GETTY)

Ostéoarchéologie : la chercheuse Jackie McKinley a pu analyser les restes retrouvés (Image : Youtube/Discovery UK)

« Ce que vous avez, c’est une connexion entre des personnes sur une vaste zone géographique.

« Et, qu’ils aient gardé ce lien à cause du commerce, ou à cause de la famille, ou une combinaison des deux – c’est tellement moderne à bien des égards, similaire à ce que nous ferions maintenant. »

C’était important parce que, comme le narrateur l’a noté : « Cette découverte réécrit notre compréhension du monde antique.

« Il y a quatre mille ans, ces deux hommes ont parcouru de vastes distances sur terre et sur mer.

« Ils faisaient partie d’un réseau complexe de connexions peut-être avec le marché de Stonehenge en son cœur. »

Les deux n’étaient pas les seuls voyageurs étrangers à se rendre dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Des preuves provenant d’autres tombes montrent qu’à un moment donné, Stonehenge était un creuset multinational.

Certaines tombes ont été trouvées avec des objets provenant de terres lointaines : une tête de hache en jade vert d’Italie ; un collier d’ambre du Danemark ; perles bleues de Grèce; un poignard qui combine des os de baleine de Scandinavie avec du bronze fabriqué à partir d’étain de Cornouailles et de cuivre gallois.

Cercles de pierres : les îles britanniques abritent certains des cercles de pierres les plus emblématiques au monde (Image : Express Newspapers)

Pendant ce temps, avant la nouvelle exposition de Stonehenge, Neil Wilkin, le conservateur de The World of Stonehenge, a déclaré : « La plupart des gens connaissent le monument, mais ils ne connaissent pas les gens et ils ne connaissent pas l’époque de Stonehenge.

« Nous allons démêler et contextualiser le monument.

« Beaucoup d’objets sont soit de nouvelles découvertes du paysage autour de Stonehenge, soit des objets de toute la Grande-Bretagne et de l’Europe.

« Certains ne sont jamais allés en Grande-Bretagne auparavant. »

Grande-Bretagne : on pense que Stonehenge était à un moment donné un creuset culturel (Image : GETTY)

Le dic du ciel Nebra, vieux de 3 600 ans, est prêté par le musée de Halle en Allemagne, un appareil découvert par des chasseurs de trésors en 1999 qui a une patine bleu-vert avec des symboles en or censés représenter le soleil, la lune et les étoiles.

Un autre objet est un chapeau en or prêté par un musée de Speyer, en Allemagne, qui est « un objet magique » couvert de symboles solaires.

Et un autre chapeau, le cône d’or Avanton, viendra d’un musée près de Paris.

Au centre de l’exposition se trouve le prêt d’un monument en bois vieux de 4 000 ans, connu sous le nom de Stonehenge de la mer ou Seahenge.

Il a réapparu en 1998 à cause des sables mouvants, et avait été parfaitement préservé grâce à eux.