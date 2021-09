La découverte d’une tablette babylonienne antique réécrit la revendication de Pythagore sur le célèbre théorème | Sciences | Nouvelles

Des archéologues découvrent un site d’exécution en Grèce antique

Pythagore était un mathématicien et philosophe grec influent, surtout connu pour la théorie à laquelle il a donné son nom. Cependant, on sait très peu de choses sur sa vie. On pense qu’il est né sur l’île grecque de Samos vers 580 avant JC, voyageant beaucoup pendant sa jeunesse, visitant l’Égypte et la Perse.

Finalement, il s’est installé dans la ville de Crotone, dans le sud de l’Italie, et aurait été tué ou mort vers 500 avant JC.

C’est à Crotone que Pythagore a commencé à enseigner et a acquis une réputation pour ses mathématiques animées basées sur la philosophie.

Mais une nouvelle découverte a mis en doute sa prétention à créer son théorème désormais mondialement connu.

Une tablette vieille de 3 700 ans découverte en Irak en 1894 a été revisitée par un mathématicien qui prétend que ses gravures montrent la formule du théorème bien avant que la Grèce antique ne soit florissante.

Babylone antique : une tablette contenant le théorème de Pythagore a été trouvée bien avant qu’il ne vive (Image : GETTY/Youtube/UNSW Syndey)

Pythagore : on sait peu de choses sur le philosophe et mathématicien grec ancien (Image : GETTY)

La tablette, nommée Si.427, se trouvait dans un musée d’Istanbul depuis plus d’un siècle.

C’est jusqu’à ce que le Dr Daniel Mansfield de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ait accès à la tablette d’argile, étudiant méticuleusement et découvrant sa signification.

Il a déclaré à BBC Science Focus Magazine : « Si.427 date de la période Old Babylonian (OB) – 1900 à 1600 av.

“C’est le seul exemple connu d’un document cadastral de la période OB, qui est un plan utilisé par les géomètres pour définir les limites des terres.

Pythagore : on sait peu de choses sur le philosophe et mathématicien grec ancien (Image : GETTY)

“Dans ce cas, cela nous donne des détails juridiques et géométriques sur un champ qui est divisé après la vente d’une partie.”

Le théorème stipule que les côtés d’un triangle rectangle obéissent à la formule a2 + b2 = c2, où a et b sont les longueurs des petits côtés et c est la longueur du plus grand côté.

Un triplet de Pythagore est un ensemble de nombres – généralement des nombres entiers – qui correspondent à cette relation, tels que 3, 4 et 5, ou 5, 12 et 13.

Tout triangle avec des côtés de ces longueurs doit être un triangle rectangle.

Le fait est extrêmement utile pour créer des rectangles précis – la construction d’un triangle dont les côtés sont un triplet de Pythagore vous donne un angle droit à chaque fois.

En conséquence, cela fait du Si.427 le premier exemple connu de géométrie appliquée.

Le Dr Mansfield a ajouté : « Personne ne s’attendait à ce que les Babyloniens utilisaient les triplets pythagoriciens de cette manière.

« Elle s’apparente davantage à des mathématiques pures, inspirées des problèmes pratiques de l’époque.

“La découverte et l’analyse de la tablette ont des implications importantes pour l’histoire des mathématiques.

Grèce antique: Pythagore a construit quelque chose d’un suivant avec ses leçons (Image: GETTY)

Istanbul : la tablette était conservée dans le musée turc depuis plus d’un siècle (Image : Youtube/UNSW Sydney)

“Par exemple, c’est plus de mille ans avant la naissance de Pythagore.

“C’est à partir d’une période où la terre commence à devenir privée – les gens ont commencé à penser à la terre en termes de” ma terre et votre terre “, voulant établir une limite appropriée pour avoir des relations de voisinage positives.

“Et c’est ce que dit immédiatement cette tablette. C’est un champ qui se divise et de nouvelles frontières sont créées.”

Mais ces mathématiques n’ont pas toujours été simples pour les Babyloniens, car leur système de nombres était différent de celui que nous utilisons aujourd’hui.

Science Focus: le Dr Daniel Mansfield a déclaré la publication de la myriade de comprimés qu’il a étudiés (Image: BBC Science Focus)

Alors que le nôtre est dans un système appelé base 10, ils ont utilisé un système de nombres beaucoup plus complexe, appelé base 60.

C’est similaire à la façon dont nous gardons le temps : 60 secondes font une minute et 60 minutes font une heure.

Le Dr Mansfield a poursuivi: “Cela soulève un problème très particulier – leur système de numérotation unique en base 60 signifie que seules certaines formes pythagoriciennes peuvent être utilisées.”

École : Beaucoup auront reconnu le théorème dès l’école secondaire (Image : GETTY)

En 2017, il a étudié une autre tablette plus tard dans la même période.

Baptisé Plimpton 322, il contenait ce qu’il appelle la « proto-trigonométrie » : une table étudiant différents types de triangles.

Cela, a-t-il dit, donne l’impression que “l’auteur de Plimpton 322 a parcouru toutes ces formes pythagoriciennes pour trouver celles qui sont utiles”, mais est “complètement différent de notre trigonométrie moderne impliquant sin, cos et tan”.

