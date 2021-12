La découverte hors limites dans Super Mario Bros. 3 vous permet de marquer Luigi

Image : Nintendo

Super Mario Bros 3 est un classique de tous les temps, et particulièrement impressionnant si l’on considère la technologie sur laquelle il s’appuyait. Le SEGA Genesis 16 bits était au coin de la rue au Japon au moment où la version Famicom a été lancée au Japon, par exemple, mais Nintendo a livré ce qui était un énorme pas en avant pour sa série phare.

La carte du monde extérieur a été ajoutée à son échelle perçue, mais la nature de la gestion de la mémoire à l’époque signifiait que Nintendo aurait utilisé toutes sortes d’astuces de codage pour compresser tous les emplacements, scènes et mini-jeux du monde extérieur du jeu sur une modeste cartouche. Maintenant, avec des passionnés enthousiastes et des ROM à notre disposition, ces solutions de contournement et ce codage sont souvent déconstruits.

Un exemple récent provient de @BoundaryBreak, qui montre que si vous brisez les limites du chemin dans le monde un, vous pouvez déclencher l’option Les frères Mario. étape; si vous « gagnez » la scène, votre personnage passe à Luigi.

Je viens de faire une nouvelle découverte hors limites dans Super Mario Bros 3. dans le coin supérieur gauche complet de la carte, la scène Mario Bros est stockée. Peut être joué en solo et gagner sera échangé contre Luigi pour le joueur 2. pic.twitter.com/Ygvjnaz5UT – Shesez (@BoundaryBreak) 12 décembre 2021

Comme beaucoup l’ont souligné dans le fil Twitter, le mini-jeu n’est pas nouveau, mais son emplacement sur la carte est certainement quelque chose de différent. Cela semble être un autre exemple de la façon dont les limites et le codage dans des jeux comme celui-ci peuvent s’enrouler et conduire à des sauts et des changements surprenants dans la progression.

Il n’est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles choses dans Super Mario Bros. 3, semble-t-il.