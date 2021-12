La découverte souterraine de Stonehenge « redéfinit pour toujours tout le paysage de la structure » | Sciences | Nouvelles

Stonehenge : de nouvelles découvertes « époustouflantes » discutées par des experts

L’histoire de Stonehenge a pris une tournure dramatique cette année après que des chercheurs ont découvert les vestiges du site de Waun Mawn à Preseli Hills dans le Pembrokeshire, dans le sud-ouest du Pays de Galles. Il s’est rapidement avéré être l’un des cercles de pierre les plus grands et les plus anciens de Grande-Bretagne, potentiellement constitué des blocs de construction originaux de Stonehenge. Les experts pensent que les pierres ont peut-être été démontées et reconstruites à 150 miles de là, dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, où se trouve aujourd’hui la structure.

Hier soir, lors du documentaire de Channel 5, « L’énigme de Stonehenge : qu’est-ce qui se cache en dessous ? », une autre découverte révolutionnaire a été faite qui a permis aux chercheurs de faire un pas de plus pour comprendre comment les gens utilisaient autrefois le monument et les terres anciennes environnantes.

L’étude, dirigée par le professeur Vince Gaffney, archéologue paysagiste à l’Université de Bradford, a cartographié les terrains autour de Stonehenge, trouvant quelque chose d’inhabituel.

Les observations et les recherches sur le terrain de son équipe ont révélé un certain nombre de fosses profondes, alignées en arc de cercle.

Ces fosses se trouvent à l’est de Stonehenge, juste à l’extérieur d’un autre site de l’ère néolithique, les murs de Durrington.

Au départ, il était difficile pour le professeur Gaffney et son équipe de dire ce qu’étaient exactement les fosses – dont certaines avaient deux étages de profondeur – et à quoi elles pouvaient servir.

Stonehenge : La découverte souterraine a changé notre compréhension du monument néolithique (Image : GETTY/Channel 5)

Histoire ancienne : Stonehenge est l’un des plus grands monuments néolithiques sur Terre (Image : GETTY)

Des études de construction antérieures sur le site ont suggéré qu’il pourrait s’agir de dolines, formées naturellement en raison d’une ancienne rivière.

Cependant, après avoir extrait des échantillons de sol profondément dans le sol, l’équipe a pu dater une grande partie de ce qui a été trouvé dans les fosses avec une nouvelle technologie de pointe connue sous le nom de luminescence stimulée optiquement.

Ce qu’ils ont trouvé était de la craie, de la terre, des os et des restes d’animaux datant de plus de 4 000 ans.

Cette période a transporté les fosses à la période exacte à laquelle Stonehenge se tenait, également en date avec Durrington Walls.

Ils ont ensuite décrit l’arc comme le « Great Durrington Ring » – considéré comme le plus grand monument préhistorique néolithique jamais trouvé.

Fosses anciennes : les chercheurs ont découvert une série de fosses profondes alignées en arc autour du site (Image : Canal 5)

Le narrateur du documentaire, Rob Bell, a noté que les découvertes « ont bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur notre monument le plus aimé ».

En effet, on pense que les fosses ont été créées et utilisées par les milliers de personnes néolithiques qui vivaient autrefois à Durrington Walls.

Des études antérieures avaient mis au jour d’anciennes structures de maisons sur le site, qui étaient contemporaines de Stonehenge, suggérant que les habitants du mur avaient participé à la construction du cercle de pierres.

Mais pourquoi, ont demandé les chercheurs, les peuples anciens auraient-ils pu creuser des trous géants dans une courbure parfaite qui enfermait Durrington Walls ?

Le professeur Mike Parker Pearson, archéologue à l’University College London (UCL), a suggéré que la découverte d’os de porc captifs indiquait que le site avait été utilisé comme terrain de chasse de masse, peut-être quelque chose qui s’apparente à un rituel.

Murs de Durrington : l’arc encerclait les murs (Image : Canal 5)

Éternité : les chercheurs pensent que les humains anciens ont peut-être construit le cercle pour protéger le monument (Image : Canal 5)

Cela aurait vu des milliers de personnes de toute la Grande-Bretagne se rendre sur le site avec des animaux comme des cochons, pour effectuer un rituel de masse dans la sphère de l’arc, puis se rassembler en procession pour marcher jusqu’à Stonehenge pour le solstice d’hiver – et non d’été.

Une manière complètement différente d’utiliser le site que ce que l’on croyait auparavant, a noté M. Bell : « La découverte du professeur Gaffney est sur le point de redéfinir à jamais l’ensemble du paysage de Stonehenge. »

Alors que les premiers habitants de Durrington auraient aidé à la construction des cercles de pierres sarsen de Stonehenge 500 ans après sa formation initiale, le Grand Anneau de Durrington a été construit à la toute fin de la période néolithique.

Cela signifie que la découverte du professeur Gaffney pourrait, en fait, être le tout dernier méga monument néolithique jamais créé.

Le professeur Pearson a déclaré que cela était important pour comprendre pourquoi l’anneau avait été érigé et a expliqué: « Ce fut le dernier souffle de tout ce mode de vie.

Cercles de pierres : le Royaume-Uni abrite certains des plus beaux cercles de pierres du monde (Image : Express Newspapers)

« C’est un vrai moment de chant du cygne pour un mode de vie qui était sur le point de disparaître à jamais. »

Avec de nouvelles personnes venant d’Europe en Grande-Bretagne, de nouveaux métaux et méthodes de travail ont été introduits, ainsi que des frontières en cours d’établissement.

En quelques générations seulement, les peuples néolithiques qui ont construit Stonehenge ont été remplacés et leurs terres envahies.

Les chercheurs pensent que les fosses pourraient avoir marqué le décès de cette ancienne communauté et de son mode de vie.

Mike Parker Pearson : Il a suggéré que le cercle marquait la fin de l’ère néolithique (Image : Channel 5)

Le professeur Pearson a déclaré: « Vous devez avoir une limite, vous devez avoir un point où vous dites: » Au-delà de cela, quelque chose d’autre se passe « .

« Ces conditions sont totalement différentes, et quoi de mieux que de créer cette frontière dans un grand encerclement de Durrington Walls.

« Ce qu’ils faisaient, c’était dire que c’était quelque chose de grand autrefois, et c’est maintenant le domaine qui restera spécial pour l’éternité. »

Il a ajouté: « Nous arrivons, maintenant je pense, avec la vue la plus extraordinaire de voir Stonehenge pour la première fois dans son contexte approprié. »