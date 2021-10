La défaite au Clasico met en lumière les problèmes de milieu de terrain de Barcelone

Pour être clair, personne ne s’est couvert de gloire dans une performance terriblement prévisible et pitoyable dans le Clasico.

Ronald Koeman était le même vieux manager sans idées, et incapable de trouver une formule pour gagner un gros match.

Pas un seul joueur n’a été en mesure d’avoir un impact positif sur le match quand c’était important.

Si Sergino Dest avait converti sa chance, le jeu prend certainement une autre direction.

Si Oscar Mingueza avait fait le tacle en transition, peut-être que son équipe aurait vécu pour en faire un jeu.

Mais en analysant ce match en tandem avec la capitulation de l’Atletico Madrid, un problème différent est apparu qui est passé sous le radar ces derniers temps.

Le milieu de terrain de Barcelone est terriblement sous-performant des deux côtés du ballon, et avec lui, les Blaugrana perdent ce qui fait d’eux ce qu’ils sont.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Défensivement, les attaquants de Barcelone perdent le ballon à moindre coût et les défenseurs se font intimider de l’autre côté. Mais entre les deux, le milieu de terrain fait peu pour aider à la transition.

En attaque, le jeu est devenu douloureusement lent et horizontal. Sergio Busquets jouera occasionnellement un ballon dangereux vers l’avant, mais Frenkie de Jong a été invisible, et des questions seront bientôt soulevées quant à savoir si nous projetons trop sur le jeune Gavi.

Perdre le profil d’Ilaix Moriba était vraiment malheureux.

Je suppose que nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être avec un autre jeune milieu de terrain prometteur qui dépérit sur le banc alors que son manager ignore l’une des meilleures armes à sa disposition.

Les adolescents sont peut-être l’avenir, mais pour le moment, c’est un vœu pieux de s’attendre à ce qu’ils fassent la différence chaque semaine en Liga.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

Plus que jamais, il me semble que Xavi Hernandez est peut-être l’homme de ce moment.

C’est un risque, mais comme Pep Guardiola et Luis Enrique avant lui, Barcelone ferait bien de revenir à ses racines et de faire venir un manager avec l’esprit d’un milieu de terrain du Barça.

Est-il réaliste de penser que cette équipe gagnera un jour en étant la plus grande, la plus forte ou la plus rapide ? Certainement pas.

Mais avec quelqu’un comme Xavi dans les parages, gagnant ou perdant, vous auriez de l’intensité. Il l’exigerait, et vous verriez des améliorations immédiates avec l’organisation et le but en possession de haut en bas du terrain.

Qui d’autre voudriez-vous encadrer Pedri, Gavi et Riqui Puig pendant leurs années de formation ?

Ce serait un projet, mais qui vaut la peine d’investir et d’y croire.

Mais en attendant, Barcelone est coincé avec ce qu’il a.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Personne ne devrait s’attendre à ce que quelque chose change avec Ronald Koeman, mais j’espère vraiment voir de meilleures performances de Sergio Busquets et Frenkie de Jong en particulier.

Ils sont les leaders au cœur du terrain, et au cours d’un match de 90 minutes au Camp Nou, le succès et l’échec commencent et s’arrêtent là.

Il peut être facile d’être frustré par le manque de qualité des attaquants et la fragilité des défenseurs, mais nous ne pouvons pas oublier d’exiger davantage des meneurs de jeu au milieu du terrain également.

Ils sont le moteur qui fait avancer l’équipe. Ce sont les navigateurs qui choisissent la voie à suivre.

Nous réclamons direction et rythme. Pour les combattants qui récupèrent le ballon de manière proactive.

Le milieu de terrain doit diriger et donner plus.

C’est Barcelone après tout.