La défaite contre le Nigeria pourrait devenir un outil d’apprentissage pour USA Basketball .

in

Gregg Popovitch a répété un refrain similaire depuis qu’il a obtenu le poste d’entraîneur de l’équipe nationale masculine de basket-ball des États-Unis. Le monde, insiste-t-il, est en train de rattraper son retard.

Il n’a pas tort.

La dernière preuve : Nigeria 90, États-Unis 87.

C’est ainsi que l’équipe américaine qui partira la semaine prochaine pour les Jeux olympiques de Tokyo a commencé sa liste de matchs de mise au point, une défaite époustouflante samedi soir – la fin d’une séquence de 25 victoires consécutives à domicile pour les équipes américaines avec des joueurs de la NBA, et la première fois une telle équipe américaine a perdu contre n’importe quelle équipe nationale d’Afrique.

“D’une certaine manière, je suis plutôt content que ce soit arrivé”, a déclaré Popovich. « Cette perte ne signifie rien si nous n’en tirons aucune leçon. Mais cela pourrait être la chose la plus importante dans ce tournoi pour nous, d’en tirer des leçons. »

Nigeria 90, Team USA 87 avec 13,2 secondes à jouer dans une exposition pré-olympique à Vegas. Ballon de l’équipe des États-Unis hors délai. Ce serait l’un des grands bouleversements de l’histoire du basket-ball international. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 juillet 2021

D’un côté, ça ne compte pas. Les Américains seront toujours les favoris quand ils arriveront à Tokyo et ils ont encore deux semaines avant d’ouvrir le match olympique contre la France. Il manquait à l’équipe trois joueurs qui ne sont pas encore venus à Las Vegas car ils sont toujours en finale de la NBA. Et ce n’est pas comme si les équipes américaines, même chargées de stars de la NBA, n’avaient jamais eu de problèmes auparavant – par exemple, la Dream Team originale, 11 futurs Hall of Famers réunis pour les Jeux de Barcelone de 1992, célèbre pour avoir perdu contre un groupe de joueurs universitaires en leur première mêlée.

D’un autre côté, même si Popovich a félicité le talent nigérian à plusieurs reprises samedi soir, il n’y avait tout simplement aucune comparaison entre les curriculum vitae des joueurs qui ont participé à ce match.

Les joueurs nigérians qui étaient sur le terrain avaient des contrats NBA d’une valeur totale de 9,5 millions de dollars cette saison, totalisant environ 4 000 points NBA, zéro sélection All-Star et zéro sélection All-NBA. Les joueurs américains sur le terrain avaient des contrats NBA d’une valeur de 215,9 millions de dollars, totalisant près de 98 000 points de carrière, plus 32 sélections All-Star et 21 sélections All-NBA.

“Il y avait beaucoup de doutes sur nous, beaucoup d’attentes pour que nous soyons soufflés, pour que le match devienne incontrôlable tôt”, a déclaré le gardien nigérian. Gabe Nnamdi, qui est connu par Gabe Vincent lorsqu’il jouait pour le Miami Heat. “Et si quoi que ce soit, cela vient de mettre une puce sur notre épaule, plus grosse que ce que nous avions déjà.”

Les Nigérians pratiquaient depuis environ trois semaines. Les Américains étaient ensemble depuis quatre jours. Popovich a souligné cette divergence comme faisant partie de la raison pour laquelle une lutte précoce pour les États-Unis n’aurait pas dû être si surprenante.

“Je pense que nous allons simplement utiliser cela pour nous rassembler”, a déclaré l’attaquant américain Jayson Tatum mentionné. « Les temps difficiles rassemblent les gars, les équipes et les gens. Cela ne va pas être facile. Et nous le savions en arrivant. C’est juste quelque chose sur lequel construire, passer plus de temps ensemble et parler de choses, parce que tout tourne autour de nous.

Les Américains ne s’entraînaient pas dimanche. Ils ont ensuite des expositions consécutives, face à l’Australie lundi et à l’Argentine mardi. Ils terminent leur échauffement de cinq matchs à Las Vegas avec un autre match vendredi contre l’Australie, puis dimanche prochain contre l’Espagne, championne en titre de la Coupe du monde.

Ils chercheront également à tirer beaucoup mieux qu’ils ne l’ont fait contre le Nigeria.

Kevin Durant, à la recherche d’une troisième médaille d’or olympique, a tiré 4 pour 13; il a tiré pire que cela seulement trois fois lors de ses 244 derniers matchs NBA. Bradley Beal coup 1 pour 7; il n’a eu qu’un seul match NBA sur ses 260 derniers où il a tiré moins bien. Les États-Unis ont raté quatre tirs au quatrième quart samedi qui étaient en tête; trois d’entre eux étaient des regards ouverts.

Kevin Durant, n°7 des États-Unis, se dirige vers le panier contre Ekpe Udoh n°8 du Nigéria lors d’un match d’exhibition au Michelob ULTRA Arena avant les Jeux olympiques de Tokyo le 10 juillet 2021 à Las Vegas, Nevada. Le Nigeria a battu les États-Unis 90-87. (Photo par Ethan Miller/.)

Pourtant, il a également perdu un match où il a tenu le Nigeria à 44% des tirs et a dominé ses adversaires 25 à 6 depuis la ligne des fautes. La différence était de 3 s ; Le Nigeria a fait 20 contre 10 pour les Américains. Et quand ce fut terminé, le sélectionneur du Nigeria Mike Brown clairement que son équipe a joué loin d’un match parfait.

“Nous n’avons pas joué de notre mieux”, a déclaré Brown. “Je sais, à 100%, USA Basketball ressent cela aussi.”

Si le Nigeria – même pas à son meilleur – pouvait encore battre les Américains, cela pourrait être un signe inquiétant.

Popovich a entraîné les États-Unis à une septième place à la Coupe du monde de basket-ball il y a deux ans, le pire résultat pour une équipe américaine de NBA en compétition internationale. Ce résultat est venu après que près de trois douzaines de joueurs se soient retirés de leurs engagements; cette équipe a obtenu plusieurs des plus grands noms qu’elle voulait.

Samedi était juste une perte d’exposition. Dénuée de sens à certains égards, pleine de sens à d’autres, et tout cela souligne l’évidence – qu’une quatrième médaille d’or olympique consécutive ne viendra pas facilement pour les Américains.

“C’est un super groupe de gars, de caractère et nous allons le découvrir”, a déclaré Popovich. «Mais je pense que personne ne devrait agir, et nous n’agirons pas, comme si c’était la fin du monde. Il s’agit de la façon dont tout le monde mérite beaucoup de crédit, et nous devrons jouer notre (fesses) pour le faire. »

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !