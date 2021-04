La défaite de Honda à Bahreïn “ n’est pas bonne pour notre santé ”

Masashi Yamamoto, directeur général de Honda F1, a décrit le Grand Prix de Bahreïn comme sa journée la plus stressante dans le sport.

Pendant une grande partie de la première course de leur dernière saison à fournir des moteurs à Red Bull et AlphaTauri, Honda avait l’air de remporter une victoire qui remonte le moral grâce à Max Verstappen.

Mais avec Sir Lewis Hamilton effectuant le dégagement dans sa Mercedes pour gagner la position de piste devant, Verstappen l’a fermé mais n’a pas pu passer avec un dépassement légal et a finalement terminé deuxième à seulement 0,745 seconde.

Honda ne veut rien de plus que de quitter la F1 en tant que champions du monde et Yamamoto savait que c’était une occasion manquée de frapper un coup tôt, avec l’intensité d’une course passionnante qui lui avait certainement coûté un lourd tribut.

“On a l’impression que nous attendions cela, mais ce n’est certainement pas bon pour notre santé (rires)”, a déclaré Yamamoto, cité par Auto Sport Web du Japon.

«C’est ma sixième saison en F1 et j’ai éprouvé beaucoup de joie et de regret d’avoir perdu, mais Bahreïn a été la journée la plus frustrante et la plus exigeante physiquement que j’aie jamais vécue.

«Bien sûr, c’était une bonne course, et Max et l’équipe ont tous travaillé dur, mais je pense que la meilleure façon de la décrire est que c’était frustrant et décevant.

«J’étais sans voix lorsque nous avons pris le drapeau à damier à la deuxième place parce que je pense que nous avons eu suffisamment de performances à Bahreïn pour gagner. Si c’était notre premier podium, la deuxième place aurait suffi, mais en ce qui concerne le championnat, je pense honnêtement que nous avons perdu une course que nous aurions pu gagner.

«La seule chose que je peux dire, c’est que nous avons montré que nous pouvions nous battre, nous devons donc avoir une réunion avec Red Bull pour essayer d’améliorer nos performances pour la prochaine course.»

Honda a soutenu la montée rapide de Yuki Tsunoda en F1 et Yamamoto a senti quelques nerfs avant la course de la part de la recrue d’AlphaTauri – mais le joueur de 20 ans a fait de beaux débuts pour réussir une série de dépassements et terminer neuvième à ses débuts.

Yamamoto a expliqué: «Je le regarde courir depuis la F3 et à Bahreïn, après avoir enlevé son casque sur la grille, nous avons un peu parlé et pour la première fois j’ai senti qu’il était un peu nerveux.

«Je lui ai demandé comment il se sentait et il a dit” c’est ma première fois en F1 mais je ne suis pas si nerveux “, mais c’était la première fois que je le voyais nerveux.

«Alors je lui ai dit ‘tu es une recrue, va profiter de ta première course d’une manière stimulante’ et il a répondu d’une bonne voix ‘d’accord’. Je pense qu’il a fait une bonne et solide course et je suis heureux qu’il ait marqué des points.

