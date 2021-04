La défaite de l’Atletico donne un coup de pouce au titre à Barcelone

Les espoirs de titre de Barcelone ont reçu un gros coup de pouce dimanche alors que le leader de la ligue, l’Atletico Madrid, a de nouveau perdu des points, s’inclinant 1-0 à Séville.

Marcos Acuna a marqué le vainqueur pour les hôtes après 70 minutes, bien que Séville aurait dû ouvrir le score lorsque Ivan Rakitic a remporté un penalty. Lucas Ocampos a pris le coup de pied mais a vu son effort sauvé par le gardien Jan Oblak.

Le but gagnant est venu lorsque Jesus Navas a envoyé un centre dans la surface pour Acuna pour passer Oblak au deuxième poteau. L’Atletico a eu une grande chance de niveler à la 90e minute, mais Angel Correa a vu un effort bloqué par Bono à bout portant.

Le résultat signifie que le Barça peut réduire l’écart avec l’Atletico à un seul point s’il bat le Real Valladolid au Camp Nou lundi soir. L’équipe de Ronald Koeman se lance dans le match sur une séquence de 18 matchs sans défaite, tandis que le Real Valladolid est sans une foule de joueurs en raison d’une blessure ou d’une maladie.

Si le Barça gagne demain, il placerait le titre entre les mains des Catalans avec neuf matchs de la saison 2020-21 à jouer, étant donné qu’ils accueillent l’Atletico au Camp Nou en mai.

La dernière défaite de l’Atletico devrait mettre en place une fin de saison passionnante. L’équipe de Diego Simeone avait 10 points d’avance sur le Barça fin janvier avec un match en cours, mais a souffert depuis, ce qui a permis à l’équipe de Koeman et au Real Madrid de revenir dans la course au titre.

Il y aura probablement un autre rebondissement dans la course au titre le week-end prochain lorsque le Barça et le Real Madrid se rencontreront lors du deuxième Clasico de la saison. Le résultat pourrait grandement contribuer à décider du titre et il ne fait aucun doute que l’Atletico suivra avec intérêt avant leur match contre le Betis dimanche.