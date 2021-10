La défaite de l’Atletico rend la décision Koeman de Laporta indéfendable

Regardez l’image ci-dessus. Ronald Koeman est nous tous en ce moment, et pour un certain nombre de raisons.

Le récit devient un peu lassant aussi il faut le dire.

Le Barça joue une grande équipe, la tactique de Koeman laisse beaucoup à désirer, la grande équipe gagne.

N’oublions pas que Diego Simeone n’avait pas battu les blaugranes en championnat pendant tout son mandat à l’Atletico Madrid jusqu’à ce que le Néerlandais arrive en ville.

El Cholo a maintenant battu le Barça à deux reprises dans l’élite espagnole et au galop, il faut le dire.

Football simple, s’en tenir à un jeu et exécuter une fois que les chances bien travaillées le permettent.

Photo de Denis Doyle/.

Les joueurs de Barcelone ne peuvent même pas maîtriser les bases pour le moment, et cela dépend du manager.

Oui, c’était une performance décente au milieu de terrain au Wanda Metropolitano, et Gavi était sensationnel, mais défensivement, les visiteurs étaient partout et le manque d’attaque de pointe était perceptible.

Joan Laporta a apparemment accepté l’explication de Koeman selon laquelle jusqu’au retour d’Ousmane Dembele et de Sergio Aguero, personne ne peut s’attendre à des miracles.

Euh… bonjour ! Personne ne veut de miracles, juste une équipe sanglante qui peut jouer à la manière du Barça et gagner plus de matchs qu’elle n’en perd.

Ne pas regarder des joueurs qui, individuellement, sont excellents mais dans les limites d’une équipe de Ronald Koeman ne sont rien de plus que des seconds.

Atleti n’a même pas eu besoin de sortir de la première vitesse pour gagner le match, et quand on considère à quel point ils ont lutté dans les matchs ces derniers temps ainsi que le fait qu’ils n’étaient pas fantastiques non plus samedi soir, cela apporte vraiment en point de mire la montagne que l’équipe doit gravir sous cet entraîneur.

Ce qui est sans doute plus inquiétant à ce stade, c’est la lenteur et la prise de décision de Laporta.

Une minute Lionel Messi reste, la suivante il s’en va. Ensuite, Umtiti est parti, seulement pour rester parce qu’il est convaincu le président qu’il a à cœur les meilleurs intérêts du club.

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.

Maintenant, il semble soutenir un manager dont personne ne veut, et à en juger par le langage corporel des joueurs à Madrid, qui inclut le personnel de jeu.

Il n’y a aucune cohérence dans le message ou dans le jeu du Barça, il est donc étonnant que vous vous trouviez dans une situation où Busi et Pique sont à couteaux tirés.

Oublier Koeman juste une seconde… Où était la direction du banc à sa place ?

Cette configuration managériale n’est pas meilleure qu’à l’époque de Setien et nous avons tous pensé que c’était un point bas.

Il est temps que le président montre qu’il est sérieux. Affaire qu’il a promise dans le cadre de son mandat électoral.

Nous en avons assez des crapauds glissants au pouvoir. Il a promis un retour aux jours de gloire et cela commence par le remplacement du manager. Maintenant.

Laporta doit livrer.