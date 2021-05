La défaite de Leicester contre Tottenham qui le laisse hors de la Ligue des champions

23/05/2021 à 19:29 CEST

Marc Zapater

le Leicester perdu dans le Tottenham (2-4) dans un match joué dans le Stade King Power et avec elle perd une place pour contester le Ligue des champions dans le cours à venir.

Leicester

Schmeichel; Castagne, Fofana (Mendy 21 ‘), Söyüncü; Albrighton (Ayoze 80 ‘), Tielemans, Ndidi, Thomas, Maddison (Pereira 62’); Iheanacho et Vardy.

Tottenham

Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilón; Clins d’œil, Hojbjerg; Bergwijn (Moura 68 ‘), Alli (balle 68’), Son (Rodon 93 ‘); et Kane.

Buts

1-0 M.18 Vardy (PEN), 1-1 M.41 Kane, 2-1 M.52 Vardy (PEN), 2-2 M.76 Schmeichel (PP), 2-3 M.83 Bale, 2 -4 balle M.96.

Arbitre

Anthony Taylor. TA: Bergwijn (58 ‘), Clins d’œil (83’)

Incidents

Stade King Power. À 17h00.

L’ensemble dirigé par Brendan Rodgers joué aujourd’hui à domicile le dernier match de la première ligue, mais avec encore des places dans la première catégorie européenne à jouer. Bien qu’il ne soit pas dépendant d’eux-mêmes, Leicester a accueilli le Tottenham, une équipe faible, surtout en défense.

Merci à une erreur de Alderweireld avant l’irruption de Vardy dans la zone a causé la pénalité d’ouvrir la boîte et de rêver de ce carré de Des champions pour les locaux. Une première partie dominée par ‘les renards’ mais qui Harry Kane, après un mauvais rejet de Thomas, il n’a pas pardonné et a mis le 1-1 sur le tableau de bord juste avant d’aller se reposer.

En seconde période, le tonique du jeu n’a pas changé et encore, grâce à un penalty, dans ce cas de Sanchez, Vardy Il a de nouveau dépassé «les renards» du point de onze mètres.

La foule locale a rugi dans le Stade King Power après le but de son attaquant vedette et aussi depuis le Chelsea il a perdu sa partie contre lui Aston Villa.

Cependant, la joie a duré peu. Une erreur de Schmeichel dans un mauvais départ, il a provoqué l’égalité pour l’équipe visiteuse et avec lui une dernière poussée pour surmonter le match.

Enfin, le retour s’est matérialisé grâce à la fois Gareth Bale à la minute 87 et qui a réussi à mettre le 2-4 finale après avoir marqué son deuxième but de l’après-midi. Avec cela, le première ligue pour les deux équipes et le rêve de Leicester de contester le Ligue des champions lors du prochain cours. Toutefois, ‘les renards’ ont terminé en cinquième position et avec lui ils disputeront le Ligue Europa.