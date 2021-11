La défaite de Liverpool contre West Ham signifie qu’Arsenal a désormais la plus longue séquence sans défaite de la Premier League, tandis que Tottenham attend un tir cadré

Arsenal a désormais la plus longue séquence sans défaite de la Premier League, tandis que ses rivaux Tottenham n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré en quatre heures de football de ligue.

Le changement de fortune marque un contraste frappant entre les deux rivaux du nord de Londres qui fermaient la table fin août.

Arteta avait l’air d’être proche de la fin après l’humiliation contre City, mais il dirige maintenant l’équipe de forme de la ligue

Les froncements de sourcils ont rapidement été effacés après une belle course de forme

Pendant ce temps, même le manager de classe mondiale Conte ne peut pas faire virer les Spurs

Les Spurs étaient en tête de la ligue après avoir remporté leurs trois premiers matchs, tandis qu’Arsenal était au plus bas à la 20e place, même en dessous de Norwich.

Arsenal, cependant, est désormais l’équipe de forme de la ligue après la défaite 3-2 de Liverpool contre West Ham qui a mis fin à une série de 25 matchs sans défaite et n’est plus qu’à six points de Chelsea, premier avec une série de huit matchs sans défaite.

Pendant ce temps, Tottenham n’a pas encore réussi un seul tir cadré depuis un effort de Harry Kane à la 44e minute lors d’une défaite 1-0 contre West Ham il y a trois matchs, même le nouveau patron Antonio Conte n’a pas pu faire virer son équipe ce week-end.

La dernière défaite des Gunners est survenue il y a trois mois lorsque les hommes de Mikel Arteta ont été battus 5-0 à l’Etihad par Manchester City, dans un affichage qui aurait pu voir encore plus de buts à domicile.

Le carton rouge Granit Xhaka a aidé City à faire rouler Arsenal à l’Etihad

Depuis lors, Arsenal a marqué 13 buts et en a encaissé quatre, avec pour dernier effort une victoire à domicile 1-0 lors d’un match dominant contre Watford.

Le gardien de but Aaron Ramsdale prouve que presque tout le monde en dehors du club a tort, justifiant son achat surprise de 30 millions de livres sterling à Sheffield United au cours de l’été.

Ses cinq feuilles blanches ne sont qu’un de moins que les leaders Edouard Mendy et Ederson, malgré deux matchs de moins que les deux.

Et chez les Spurs, Kane connaît son pire début de saison avec un seul but en 10 matchs après son transfert raté à Manchester City.

Ramsdale s’est avéré être une excellente signature, avec son arrêt sur le coup franc de James Maddison son moment de couronnement

Harry Kane a du mal à gérer les tirs, sans parler des buts

L’invincible d’Arsenal Gilberto Silva est impressionné par ce que son ancienne équipe a fait et veut voir une amélioration continue.

« Quand je vois Arsenal, je vois qu’ils commencent à avoir une meilleure structure d’équipe », a déclaré la légende des Gunners à talkSPORT.

«Je préférerais attendre l’hiver pour voir comment ils vont être jusque-là.

« C’est bien quand les gens parlent des joueurs, ils sont bons, il y a de bons joueurs à Arsenal, c’est vrai. »

La légende d’Arsenal Gilberto Silva est impressionnée par Arsenal, mais veut en voir plus

Le pilier brésilien sera sans aucun doute heureux de voir le titre invincible d’Arsenal durer une autre saison après la première défaite de Liverpool de la campagne, mais veut voir des normes similaires du côté d’Arteta.

« L’équipe est maintenant plus cohérente, elle joue mieux », a-t-il déclaré.

« Je veux voir la régularité de ces joueurs pour voir jusqu’où ils peuvent aller, élever leur niveau car il ne s’agit pas de bien jouer un match et tout le monde commence à dire » Arsenal est maintenant fantastique, ils jouent fantastiquement « .

« C’est la régularité qui est la clé de leur succès, et pour ces joueurs de grandir et de mûrir, de comprendre l’importance de ce club. »