La défaite de Manchester City à ses débuts, synonyme de perdre la Premier League ?

19/08/2021 à 08h00 CEST

Les victoires ont abandonné le Manchester City de Pep Guardiola : Lors de leurs sept derniers matches officiels, ils ont enregistré cinq défaites, un bagage jamais vu auparavant dans la carrière sportive de l’entraîneur. Les skyblues ont perdu au minimum (1-0) contre Tottenham en Premier League et ils ont commencé la saison avec deux défaites, particulièrement importante celle de la finale du Bouclier communautaire.

Les Citoyens ont commencé la défense du titre de Premier League avec une défaite qui a un grand poids historique : Seul Manchester United à trois reprises (1992/93, 1995/96 et 2012/13) a pu commencer la compétition de championnat par une défaite et terminer la saison en remportant le titre de champion de Grande-Bretagne.

Bien qu’étant strictement circonstancielle, Manchester City a perdu cinq de ses sept derniers : ils ont terminé la saison en Premier League en s’inclinant contre Chelsea (1-2) et Brighton (3-2) avec le titre en poche et n’ont pas pu vaincre l’équipe de Thomas Tuchel en Champions Finale de la Ligue. En cette saison, n’a pas pu lever le Community Shield contre Leicester (1-0) et est tombé au Tottenham Hotspur Stadium (1-0).

Maintenir l’hégémonie et être couronné en Europe

Le grand objectif de Manchester City est de continuer sur le trône du football britannique en remportant son huitième titre de Premier League et le quatrième de l’ère Pep Guardiola.. Donner également le sato final en Europe après avoir disputé sa première finale de Ligue des Champions. Avec Harry Kane sur la liste des priorités, l’arrivée de Jack Grealish est une nouvelle mise à jour sur le projet de Santpedor..

Vous n’aurez pas la tâche facile sur les îles : Manchester United, Chelsea et Liverpool se sont bien renforcés et laissent le championnat plus ouvert que jamais. Ni au niveau continental, avec un PSG plein de stars qui a à sa disposition un trident de luxe avec Messi, Neymar et Mbappé, ainsi que d’autres équipes coriaces comme le Bayern, la Juventus ou l’Atlético de Madrid.