La défaite de St. John’s contre l’Indiana met en évidence les problèmes avec le calendrier léger

À elle seule, la défaite de mercredi soir était frustrante, exaspérante et décevante. Et ces adjectifs ne devraient pas être ce qui dérange le plus St. John’s et ses fans à propos de la défaite de deux points à Indiana.

C’est que c’était une occasion manquée. Une chance manquée. Une victoire précoce qui a échappé aux Johnnies. Plus inquiétant encore, cela pourrait les hanter en raison d’un programme léger hors conférence qui ne comporte que deux matchs à enjeux élevés.

Pour une équipe avec des attentes aussi élevées, le plan devrait être de formuler la base d’un solide curriculum vitae entrant dans la saison Big East. Au lieu de cela, à moins d’un bouleversement du troisième Kansas le 3 décembre à la toute nouvelle UBS Arena, les Johnnies auront très peu de marge d’erreur. C’est précisément pour cette raison que j’ai critiqué le programme hors conférence une fois qu’il a été publié.

Le reste du calendrier n’inclut pas une équipe parmi les 100 meilleures, selon le classement analytique KenPom.com. Il ne présente qu’une seule équipe qui a participé au tournoi de la NCAA il y a un an, Colgate de la Patriot League, et une école de conférence de puissance à Pittsburgh qui a été choisie pour terminer avant-dernière de l’ACC. Le premier match était contre Mississippi Valley State, qui était le dernier au classement NET il y a un an et ne devrait pas être beaucoup mieux cette saison. Il y a six adversaires classés 209e ou moins par KenPom.

Cela n’aide pas cette équipe qu’après la défaite à Indiana, elle revienne affronter des joueurs comme FDU, St. Francis Brooklyn et NJIT les trois prochains matchs. Cela ne rendra pas le Red Storm meilleur pour suivre l’épreuve de force contre le Kansas en accueillant Fordham et Monmouth.

L’entraîneur-chef de St. John’s, Mike Anderson, s’entretient avec Posh Alexander..

Je ne pense pas que le programme hors conférence finira par coûter à St. John’s une place pour le tournoi de la NCAA. Le Big East est bien parti, et cela offrira plus de chances de victoires de qualité. Je pense cependant que le calendrier finira par nuire à sa tête de série et abaissera son plafond. Et cela ne les préparera certainement pas pour le Kansas ou le programme de la conférence.

Il s’agit d’une nouvelle équipe avec seulement trois joueurs de retour, ce qui a été pris en compte dans la planification comme elle l’a fait, a déclaré le directeur sportif Mike Cragg lors d’un entretien téléphonique. Les nouveaux joueurs doivent apprendre le système et s’y habituer. Mais battre des cupcakes ne va pas nécessairement accélérer le développement de ce groupe. Deux des transferts, le grand homme Joel Soriano de Fordham et le gardien Tareq Coburn de Hofstra, ont lutté contre l’Indiana, en partie à cause de la vitesse et du physique de l’ennemi Big Ten. Ils ont besoin de plus de jeux comme celui-ci pour s’adapter, pas d’éruptions contre des adversaires de faible importance débordés.

Cragg n’était pas d’accord avec cette évaluation. Il croit que le calendrier mettra St. John’s en position de force. Que cela aidera ce nouveau groupe de joueurs à développer la chimie. Qu’il est suffisamment difficile de les préparer pour la saison de la ligue et que certaines des équipes qui la composent peuvent surpasser les projections. L’entraîneur Mike Anderson a défendu le calendrier, le qualifiant de calendrier difficile.

« Si nous entrons dans le Grand Est [at 9-2], cela signifie que nous aurons battu une NCAA [Tournament] équipe à Colgate, nous aurons battu une équipe Power-Five ACC à Pittsburgh », a déclaré Cragg. « Je suis absolument satisfait du calendrier. Je ne fais pas le planning, mais je sais ce qui se passe avec le planning, et je fais des plannings depuis près de 30 ans. Je sais exactement ce dont cette équipe avait besoin et je sais comment elle l’a abordé.

Il a ajouté: « Cette équipe, où nous sommes avec trois joueurs de retour, a besoin de répétition et de temps, et c’est très clair. »

Maintenant, il convient de noter que le match contre Pittsburgh a été organisé il y a quelques années. Il n’y avait aucun moyen pour St. John’s de savoir que les Panthers seraient l’une des pires écoles de conférence du pays, qu’ils perdraient leurs trois meilleurs joueurs de l’équipe de l’année dernière. Mais les Johnnies auraient pu ajouter au moins quelques autres jeux de haute qualité. UConn, par exemple, fait face à Saint-Bonaventure sur un site neutre. C’est un match que j’aurais aimé voir à l’horaire de St. John’s. Cela aurait pu commencer une série aller-retour avec un adversaire de la conférence de puissance, ce que le programme envisage pour l’année prochaine.

Peut-être que cela n’a pas d’importance. Peut-être que St. John’s fait tomber le Kansas. Peut-être que ce programme de non-conférence souple permet aux nouveaux joueurs de gagner en confiance plutôt que de se faire abattre. Rutgers a atteint le tournoi NCAA de l’année dernière en tant que tête de série n ° 10, malgré une programmation similaire, et a presque atteint le Sweet 16.

C’est encore novembre. Tant de choses peuvent changer. Mais les chances suggèrent le contraire. St. John’s s’est donné une si petite marge d’erreur. La perte à Indiana a amplifié ce problème potentiel.