La défaite des Knicks contre les Cavaliers met en évidence la tendance inquiétante du jardin

Un fan en haut des chevrons du Garden, tout au fond du banc des Knicks, avait une question pertinente pour l’équipe locale dimanche soir alors que tout s’effondrait.

« Vous avez une heure de sommeil supplémentaire », a crié l’homme lors d’une pause dans l’inaction. « Qu’est-ce que tu fais? »

Les Knicks remontaient le temps à coup sûr, à l’époque d’avant Tom Thibodeau, où il y avait toujours de nombreuses excuses disponibles pour perdre à domicile et pour ne pas jouer en défense gagnante. La victoire 126-109 de Cleveland était un résultat bizarre dans le Garden 46 heures ¹/₂ après avoir démantelé les champions en titre Bucks sur la route et signalé apparemment au reste de l’Est que les Knicks étaient sérieux, comme dans les affaires sérieuses du printemps.

Au lieu d’honorer leur retour remarquable à Milwaukee vendredi soir et de se séparer d’une équipe (les Cavaliers) qui est entrée dans la saison soi-disant parmi les non-lavés de la conférence, les Knicks ont posté une autre non-performance dans le Garden qui était tout aussi décourageante que le triomphe sur les Bucks était édifiant. Ils ont transformé Ricky Rubio en Reggie Miller, ce qui est une chose sacrément difficile à faire.

Les Knicks de cette année ont été annoncés comme étant plus talentueux que les Knicks de l’année dernière, du moins du côté offensif du terrain. Kemba Walker et Evan Fournier allaient ajouter de la puissance de feu, de l’éclat et de l’éblouissement, et Thibodeau allait entraîner les buteurs, en faire des défenseurs respectables et faire oublier à tout le monde les compétences de verrouillage de Reggie Bullock et Elfrid Payton.

Tom Thibodeau est fier de sa défense, mais les Knicks se sont effondrés de ce côté du ballon lors des trois défaites à domicile cette saison. Jason Szenes

Mais en tant que défenseurs, Bullock et Payton ressemblent maintenant aux secondeurs partants des Bears de 85 par rapport à ces Knicks, surtout à domicile. Cela n’a absolument aucun sens, mais tout en étant dirigés par l’un des meilleurs entraîneurs défensifs de sa génération et en étant encouragés par des fans passionnés qui ont été retenus à la maison pendant la majeure partie de l’année dernière par la pandémie, les Knicks ont déjà perdu trois matchs en le Jardin à des adversaires inférieurs.

Certaines excuses boiteuses pourraient être attachées aux trois défaites. La magie? Eh bien, ils ont été cochés que Thibodeau ait gardé Julius Randle dans la victoire éclatante des Knicks à Orlando. Les Raptors ? Eh bien, c’était un peu un lundi soir endormi et ils ont des jambes jeunes et athlétiques. Les cavaliers ? Eh bien, c’était un étrange début de dimanche de la NFL à 18 heures (même s’il était 19 heures sur l’horloge biologique de tout le monde) et les Knicks venaient de renverser et de verser beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans la percée de Milwaukee, et l’avons-nous mentionné était le marathon dimanche dans la grande ville aussi?

À la fin de celui-ci, les Knicks ressemblaient à des coureurs de fond qui en avaient assez à la barre des 20 milles. Rubio en a marqué 37 (et a récolté 10 passes décisives) en 31 minutes, et bien qu’il soit un joueur distingué dans la ligue depuis 11 saisons, il a en moyenne 11 points par match au cours de sa carrière. Thibodeau n’aurait jamais échangé Rubio du Minnesota il y a quatre ans s’il avait joué comme ça un peu plus souvent.

Mais les Knicks étaient impuissants à l’arrêter, soulevant une question alarmante : pourquoi n’ont-ils pas la même faim constante qu’ils avaient l’année dernière, avec ou sans fans dans le bâtiment ?

Ricky Rubio a marqué 37 points et ajouté 10 passes décisives en 31 minutes dimanche.Jason Szenes

« Le plus important, c’est que nous n’allons pas gagner simplement parce que nous sommes à domicile », a déclaré Thibodeau. « Nous devons comprendre que nous avons de grands fans et que c’est un excellent endroit pour jouer. Mais nos adversaires se lèvent aussi pour jouer ici. Nous devons avoir un avantage sur nous. En ce moment, nous devons réparer certaines choses. C’est ce que je veux que notre état d’esprit soit.

Après la défaite de Toronto, RJ Barrett a déclaré : « Nous essayons de protéger le Jardin à tout prix. » La vérité est que les Knicks ont réussi l’impossible et ont transformé le jardin en un sol neutre.

Les Cavaliers ont remporté quatre matchs consécutifs et sont clairement meilleurs que prévu. Ils ont fait 10 3 de plus que les Knicks et les ont dépassés de 16. Ils ont surclassé l’équipe locale tandis que Collin Sexton a été limité par blessure à 13 minutes. Oh, et Evan Mobley a une chance d’être un joueur monstre dans cette ligue.

Cleveland n’est qu’un autre exemple de la façon dont l’Est est devenu chargé et de la difficulté pour les Knicks de s’y retrouver. Dimanche soir, Immanuel Quickley a relayé ce fait critique à propos de son alignement : « Nous n’avons pas sept All-Stars. Il a ajouté que les Knicks « devront compter davantage sur notre énergie et nos efforts » plutôt que d’essayer d’appeler davantage de la foule.

Peut-être que les Knicks se sentiront beaucoup mieux en battant les Sixers à Philly lundi soir. Mais s’ils ne peuvent pas renouer avec le Jardin, rien de ce qu’ils accompliront sur la route n’aura d’importance à la fin.