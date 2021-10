La défaite du Clasico montre à quel point Barcelone est tombé

La façon dont Barcelone a commencé le Clasico de dimanche avait le Camp Nou à pleine voix avec l’espoir que, enfin, Ronald Koeman pourrait gagner un match contre les éternels rivaux.

Cependant, il semblait qu’une fois que Sergino Dest a skié un tir qui aurait dû donner l’avantage aux hôtes, et que David Alaba a marqué une super finition après une contre-attaque arrière qu’il a commencée, les Catalans sont revenus au type.

Ce fut une performance décousue et décevante par la suite pour la plupart, comme l’ont été de nombreux matchs de cette saison.

Il est tentant de suggérer que le Barça battait parfois comme des poulets sans tête, mais c’est probablement un peu exagéré.

Photo par Eric Alonso/.

Ce qui est très clair, et ce depuis des mois, cependant, c’est que Koeman n’a aucune idée de la tactique et qu’il apparaît régulièrement dans les plus gros matchs.

La défaite signifie qu’il est devenu le premier entraîneur du Barça en 85 ans à perdre trois Clasicos d’affilée, ce qui est une statistique accablante.

Soyons clairs aussi… ce n’est même pas une équipe décente de Los Blancos, et c’est l’aspect le plus exaspérant.

Ce Real Madrid a été battu par l’Espanyol. Ce Real Madrid a subi le revers le plus humiliant de l’histoire de la Coupe d’Europe contre Sheriff.

Il y a eu d’autres performances où ils ont presque réussi à rentrer chez eux.

Le Barça aurait dû être au moins leur égal dans tous les départements s’il n’essuyait pas le sol avec eux.

C’était un Clasico pour l’amour du ciel.

Où était le désir de certains joueurs? Pourquoi lancent-ils de longs ballons au lieu de faire ce pour quoi le Barça est réputé depuis des décennies – des passes courtes et nettes pour hypnotiser les adversaires ?

Photo par Eric Alonso/.

Pourquoi Ansu Fati a-t-il joué au centre alors qu’il est clair qu’il est préférable de venir des larges zones, et pourquoi attendre 15 minutes avant la fin avant de faire venir Sergio Aguero?

Pourquoi le changement tardif de Koeman place-t-il Gerard Pique en tête en tant qu’attaquant supplémentaire alors que Luuk de Jong est déjà là pour soi-disant faire le travail dans les airs?

Le seul point positif de la journée était que le résultat était 1-2, car dans l’ensemble, cela aurait pu être bien pire.

Il y avait quelques éléments de bon jeu, par exemple Gavi claquant les talons du Real et se faisant généralement une nuisance, les 45 minutes déterminées de Philippe Coutinho et Gerard Pique dominant Karim Benzema dans presque tous les échanges, mais ce ne sont que des miettes de confort sur un autre terrible journée pour cette équipe barcelonaise.

Jusqu’où peut-il arriver de pire…