La défaite du titre en 2021 est-elle le début de la fin pour Lewis Hamilton ?

Pour quelqu’un qui est devenu un étranger à vaincre au cours des huit dernières années, Lewis Hamilton a dit et fait tout ce qu’il fallait au lendemain du Grand Prix d’Abou Dhabi de dimanche.

Après avoir passé deux minutes seul dans sa Mercedes à comprendre ce qui venait de se passer – exactement comment une course qu’il contrôlait depuis le début était tombée, ainsi que le championnat du monde de Formule 1 2021, entre les mains de Max Verstappen – Hamilton a disparu dans les coulisses pour être consolé par son kiné Angela Cullen et son père Anthony.

Il est momentanément sorti de l’ombre pour faire le point d’embrasser Verstappen, avant d’adresser ses « grandes félicitations » au Néerlandais et à son équipe Red Bull dans son entretien parc fermé, au cours duquel il a également exprimé sa gratitude à Mercedes, qui « l’a donné absolument tout » dans la « saison la plus difficile ».

Avec Hamilton sautant la conférence de presse FIA ​​d’après-course et le stylo du paddock réservé aux interviews télévisées, c’était la dernière fois que nous avons vu ou entendu le septuple champion du monde alors que Mercedes – cherchant déjà à faire annuler le résultat de la course – est entrée dans une forme de confinement.

Pourtant, rien de ce que Hamilton a dit alors que la poussière retombait n’aurait capturé ses véritables sentiments ainsi qu’un message radio de l’équipe délivré dans le feu de l’action aux quatre coins de la ligne d’arrivée, qui, croyez-vous, n’a pas été choisi pour être diffusé au monde qui regarde .

« Ça se manipule, mec ! » a pleuré Hamilton essoufflé et paniqué alors qu’il se rendait compte que sa série de six titres en sept ans était sur le point de se terminer, alors que son directeur d’équipe, Toto Wolff, réprimandait Michael Masi, le malheureux directeur de course de la FIA, l’angoisse agitée dans sa voix épaississant son accent autrichien .

C’est une brillante montre #F1 ….. #totowolff dans le garage #Mercedes pour la séance de tirs au but ! pic.twitter.com/vtovKQ6KGn – BenS (@SilkyLegend) 12 décembre 2021

Que vous pensiez ou non que Verstappen est le champion le plus méritant de 2021 – et il est indéniable que des incidents tels que sa défaillance de pneu à Bakou, entraînant son retrait de la tête, ont faussé la lutte pour le titre – il ne se passe jamais bien quand une performance aussi irréprochable que Hamilton’s à Yas Marina n’est pas récompensé.

Ceci, du moins d’un point de vue émotionnel, était à nouveau Monaco 2015, mais sans la promesse d’un autre grand prix juste au coin de la rue pour riposter. C’était définitif.

Les empreintes digitales minables de Liberty Media, accueillant un décideur de titre de course finale pour la première fois depuis qu’il a pris le contrôle complet de la F1, étaient partout sur la soudaine volte-face de Masi sur la procédure de la voiture de sécurité.

La décision de n’autoriser que les cinq voitures doublées entre Hamilton, sur vieux pneus durs, et Verstappen, sur de nouveaux softs, à être libérées et à redémarrer immédiatement la course s’apparentait à un balayage précipité de la scène pour un rappel entre les deux stars du spectacle qui devait juste arriver, peu importe à quel point le combat était juste.

Après un mois d’intendance performative – les verdicts cruciaux pour la lutte pour le titre prenant près de 24 heures à être rendus, à une occasion où Wolff et son homologue Red Bull Christian Horner étaient assis ensemble lors d’une conférence de presse télévisée – c’était le moment où la F1 a terminé son transition du sport au spectacle.

Et, ne vous y trompez pas, la F1 et ses autorités ont obtenu exactement ce qu’elles voulaient d’Abou Dhabi – un champion du monde couronné après le moment décisif de ce siècle et avec suffisamment de controverse pour maintenir la pénétration des médias sociaux tout au long de l’hiver… ou, en d’autres termes , jusqu’à ce que la nouvelle série de Drive To Survive arrive.

Hamilton était déjà venu ici, bien sûr, perdant le Championnat du monde sans faute de sa part à la fin de sa première saison en 2007.

Mais perdre le titre avec une stratégie déplorable sous la pluie à Shanghai était une chose ; perdre après avoir été lésé par un sport en choisissant de ne pas suivre le protocole standard, au nom du divertissement, en est une autre.

Et, qui sait, cela peut assombrir à jamais la propre perception de Hamilton de la F1.

En effet, vous vous êtes souvenu des paroles de son ancien coéquipier Fernando Alonso, qui après avoir été pénalisé pour avoir entravé Felipe Massa lors des qualifications à Monza en 2006 – malgré l’occupation d’un code postal distinct du pilote Ferrari – a prononcé la phrase immortelle : « Je ne ne considère plus la F1 comme un sport.

Deviner la retraite d’un pilote à la fin d’une saison est presque devenu un sport en soi depuis que Nico Rosberg a décidé qu’il n’en pouvait plus après avoir propulsé Hamilton au titre 2016.

Pourtant, s’il est vrai, il n’y aurait pas de plus grand rejet de la vision de la F1 de Liberty que le pilote le plus titré de son histoire – celui qui a depuis longtemps dépassé l’endroit – refusant d’être un pion dans le jeu un instant de plus, même sur le À l’approche de son 37e anniversaire, Hamilton a sans aucun doute encore plus à donner, plus à accomplir.

Peut-être que la finale de la saison 2021 marquera plutôt un moment charnière dans la carrière d’Hamilton et avancera potentiellement sa conclusion, ses perspectives étant sans doute sur le point de changer, peu importe s’il a réussi à Abou Dhabi.

L’arrivée de George Russell chez Mercedes la saison prochaine va considérablement modifier l’ambiance au sein de l’équipe après le calme feutré des années Valtteri Bottas, durant lesquelles Hamilton a toujours pu compter sur le soutien de son fidèle ailier.

Russell, primitif et approprié et un clone de Jenson Button dans presque tous les sens, a été signé par Mercedes pour finalement mener l’équipe à travers la vie après Lewis et, en tant que tel, sera dès le début plus ennemi à l’intérieur que populaire.

Son intelligence, son leadership et son charme naturel – déterminants pour unir et faire revivre une équipe Williams au plus bas de leur histoire sur trois ans – sont presque aussi dangereux que ses capacités innées et à partir de ce moment, Mercedes ne peut plus simplement être considérée comme l’équipe de Hamilton.

Le paysage d’Hamilton – toute sa vision de la vie depuis l’intérieur de la machine Mercedes – changera et, désormais détrôné, son style sera certainement à l’étroit, son autorité sera remise en question et Russell n’aura besoin d’aucune invitation pour élargir les fissures qui se forment entre le équipe et leur pilote vedette.

À plus d’une occasion cette saison, Hamilton a exprimé sa frustration face au refus de Mercedes de compromettre son programme 2022 en continuant à améliorer la voiture 2021 au-delà du GP de Grande-Bretagne de juillet, déclarant à Sky Sports en octobre qu’il avait été empêché de poursuivre une voie de développement particulière.

Le pari d’optimiser ce qu’ils avaient presque payé, mais après tout ce qu’ils ont accompli ensemble, il y avait le danger inhérent de laisser Lewis se sentir déçu – potentiellement désillusionné – que son équipe n’avait pas tout fait tout ce qui était en son pouvoir pour le soutenir. face à son défi le plus difficile à ce jour.

Hamilton lui-même n’est pas exactement irréprochable et en vérité, sa saison a toujours porté des nuances de 2016 alors qu’il a gaspillé des opportunités cruciales de marquer des points à Bakou, où son activation accidentelle du bouton magique de freinage l’a fait sortir de la piste au redémarrage, et Monza, où son mauvais départ dans la course de sprint l’a mis sur la bonne voie pour une collision coûteuse avec Verstappen le lendemain.

Mais peut-il penser qu’un peu plus d’amour et de tendresse pour la W12 aurait suffi à faire pencher la balance à Austin, par exemple, où il a terminé à un peu plus d’une seconde de Verstappen ? C’est quelque chose à surveiller au cours des prochains mois.

Pour une raison quelconque, Hamilton semblait toujours mener une bataille perdue d’avance en 2021, toujours – du moins jusqu’à ce que sa disqualification des qualifications du Brésil ne laisse aucune marge d’erreur – luttant pour générer de l’élan et appliquer une pression soutenue.

Ajouter un huitième titre à sa collection en cette saison de toutes les saisons, contre une opposition aussi agressive et posée, aurait été son couronnement et aurait été atteint presque malgré tout.

Les athlètes d’élite disent souvent que la défaite apporte infiniment plus de tourments et de désespoir que le triomphe n’apporte de joie et de satisfaction.

Et peu importe ce que Hamilton a réalisé auparavant et continuera à réaliser dans le temps qu’il lui reste en F1, peut-être que celui-ci se démarquera toujours plus que 2007 et 2016 comme celui qui a été – ou, plutôt, a été arraché – loin.

Tout ce qu’il peut faire pour l’instant est de réfléchir à une année qui a commencé avec la perspective de créer encore plus d’histoire et qui s’est terminée avec lui potentiellement confronté au début de la fin.